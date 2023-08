Noos - L'avventura della conoscenza con Alberto Angela: anticipazioni della sesta e ultima puntata

"Noos - L'avventura della conoscenza" ha debuttato su Rai 1 nel corso di questa stagione estiva, designato erede del classico "Superquark". Condotto da Alberto Angela, il programma va in onda oggi, 3 agosto 2023, a partire dalle 21.25 con la sua sesta e ultima puntata. La quantità di argomenti trattati è molto ampia: si va dalla natura allo spazio, dall'alimentazione alla sessualità, dalla Storia alla fisica.

Noos - L'avventura della conoscenza: le anticipazioni della serata

Nuovo appuntamento su Rai 1 con il programma di Alberto Angela, "Noos - L'avventura della conoscenza", che stasera si immerge nelle acque del Pacifico per seguire il parto di una megattera: dopo questo importantissimo momento, la balenottera viene minacciata da tanti squali, che hanno preso di mira il neonato. La madre riuscirà a difenderlo?

Le telecamere di "Noos" sono andate a Colonia (Germania), presso l'Agenzia Spaziale Europea, ed è stata posta a Luca Parmitano, primo astronauta italiano al comando della Stazione Spaziale Internazionale, una complessa domanda: come si diventa austronauta? Il chimico Ruggero Rollini e la fisica Giuliana Galati spiegano invece come fanno gli aerei a volare.

La trasmissione si è recata inoltre al Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica, dove si illustra la protonterapia, una forma avanzata di radioterapia, in supporto alla lotta ai tumori. Elizabeth Care, dell’Università di York, dimostra la possibilità di rintracciare il nostro Dna nell’aria.

L’astrofisica Edwige Pezzulli dialoga con l'autore di un suggestivo scatto, che mostra la terra in mezzo al buio cosmico: i due parlano di quanto piccola sia la nostra Terra. Il filosofo Telmo Pievani racconta l'evoluzione come fosse un albero pieno di ramificazioni. L’astrofisico Luca Perri illustra gli errori scientifici delle sceneggiature di "Star Wars".

Il professor Emmanuele Jannini parla di storia della pornografia, partendo dalle pitture murali di Pompei fino ad arrivare ai nostri giorni. La nutrizionista Elisabetta Bernardi parla della trasformazione genetica di ciò che mangiamo.

Insieme all’Unità Speciale dei Carabinieri per la tutela del Patrimonio Culturale e agli esperti del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, "Noos" ritroverà la testa di una statua di Hermes, staccata da un ladro al parco archeologico dei Campi Flegrei. Per la rubrica dedicata alle lettere dell'alfabeto, Paola Cortellesi racconta la storia della lettera R.

Dove vedere “Noos” in tv e in streaming (3 agosto)

La sesta puntata di “Noos - L'avventura della conoscenza” va in onda oggi, giovedì 3 luglio 2023, a partire dalle 21.25 su Rai 1. Il programma è visibile anche in live streaming che on demand, sulla piattaforma RaiPlay.