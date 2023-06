Noos - L'avventura della conoscenza con Alberto Angela, da stasera in tv: le anticipazioni

Il nuovo format di Rai Cultura “Noos - L'avventura della conoscenza” parte oggi, 29 giugno, alle 21.25 su Rai 1. Grazie alle sue alte capacità divulgative, Alberto Angela ci permette di attraversare vari campi della conoscenza. Ospite di questo primo appuntamento è l'attore Harrison Ford, leggendario "Indiana Jones" del grande schermo.

Noos - L'avventura della conoscenza: le anticipazioni della serata

“Noos - L'avventura della conoscenza” rappresenta la nuova tappa divulgativa della famiglia Angela e si presenta come erede ufficiale del classico "Superquark", programma firmato da Piero Angela, in onda a partire dal 1998. Successore del grande padre, Alberto Angela si immerge in questa nuova esperienza con la consueta arte divulgativa, in grado di comunicare con il grande pubblico con un linguaggio limpido e immediato, indipendentemente dalle materie affrontate e dal grado di preparazione dei telespettatori.

"Noos" è formato da una serie di servizi filmati, che possono trattare differenti materie, con una predilezione per le tematiche inerenti all’ambiente: le telecamere del programma si calano nei fondali dell’Isola del Giglio, per constatare in che modo un’equipe scientifica ha operato in seguito al naufragio della Costa Concordia. La narrazione si sposta poi nella scuola Sant'Anna di Pisa, dove è stata realizzata la mano artificiale, in grado di muoversi a seconda dei pensieri del paziente. Luca Perri ci mostra in seguito tutti i segreti e le verosomiglianze della mitica spada laser di "Star Wars". Per lo spazio dedicato alla natura, vediamo la storia di una leonessa e dei suoi cuccioli che fanno di tutto per sopravvivere nella pianura del Serengeti (tra Kenya e Tanzania).

Gli ospiti della puntata

Nella prima puntata di "Noos", Alberto Angela ospita Harrison Ford, in occasione dell'uscita di "Indiana Jones e il quadrante del destino", quarto capitolo della saga che vede l'attore vestire nuovamente i panni del mitico archeologo. Altra ospite della serata è l’astronauta Samantha Cristoforetti, che illustra la prima tappa del suo viaggio spaziale, partendo dal decollo. E ancora: Alessandro Barbero ci parla di Napoleone; Carlo Lucarelli della storia del Blu di Prussia; il sessuologo Emmanuele Jannini dei comportamenti sessuali; la nutrizionista Elisabetta Bernardi del senso di sazietà; il segretario nazionale del Cicap Massimo Polidoro delle immagini fake create dall’intelligenza artificiale.

Dove vedere “Noos” in tv e in streaming

La prima puntata di “Noos - L'avventura della conoscenza” va in onda oggi, giovedì 29 giugno 2023, a partire dalle 21.25 su Rai 1. Il programma è inoltre visibile - in live streaming e on demand - su RaiPlay.