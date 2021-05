Amadeus presenta 'Notte Azzurra': ospiti e anticipazioni della serata di Rai1 con la Nazionale

Una prima serata evento che è anche un grande abbraccio alla Nazionale italiana di calcio in vista degli Europei: così si presenta 'Notte Azzurra', un evento organizzato dalla Figc assieme alla Rai, in onda martedì 1 giugno sulla rete ammiraglia. In studio, nella trasmissione condotta da Amadeus, un parterre variopinto, che spazia dagli stessi giocatori italiani al ct Roberto Mancini passando per gli ospiti del mondo dello spettacolo e della musica, come Paolo Bonolis, Clementino, Frank Matano, gli Autogol, Biagio Izzo, Colapesce Dimartino, Coma_Cose, Arisa, Cristiana Capotondi.

Sarà dunque una serata evento, questa in onda su Rai1, prima del ritiro della squadra a Coverciano, tra ricordi, canzoni e sorprese, come quelle della presenza di Gianluca Vialli e di Daniele De Rossi, colonne azzurre che daranno un 'in bocca al lupo' ai calciatori che affronteranno la Turchia nella partita inaugurale dell'11 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, finalmente aperto e con presenze seppur ridotte sugli spalti. La passione di Amadeus per il calcio è cosa risaputa, "poter presentare una serata della Nazionale è una vera gioia - afferma il conduttore - Poter essere presente in serate che riguardano le nostre passioni e amori è una felicità. Ma sarà una serata familiare, dedicata non solo a un pubblico prettamente appassionato di calcio, a dei tecnici. Sarà una festa di augurio alla nazionale che coinvolgerà le famiglie, dai bambini ai nonni. Una serata nella quale ci divertiremo, sarà una festa simile alle feste che si preparano per chi è in partenza per un'avventura. Con i calciatori ospiti in trasmissione, parleremo della loro amicizia e di tante altre curiosità".

Notte azzurra, le anticipazioni di Amadeus

Amadeus racconta lo sketch di presentazione della serata, in cui è presente Mancini, "un attore perfetto - lo definisce - Lo abbiamo girato 3 - 4 volte ed era sempre perfetto". Poi parla di Vialli, "un trascinatore, mentre gli altri, come Matano, sono improvvisatori, faranno accadere delle cose e coinvolgeranno i giocatori. Sul calcio è difficile fare ironia - aggiunge - solo Raimondo Vianello è riuscito a farlo, non è facile parlare di calcio in maniera ironica e divertente".

Sempre riguardo a Vialli, il presentatore lo cita ricordando "una cosa bella che il calciatore diceva: e cioè che quando si veste la maglia della Nazionale si resta azzurri per sempre. A questo proposito dedicheremo un momento in trasmissione in cui andremo a rivedere i giocatori che hanno reso grande l'Italia, alternando momenti di festa e di emozioni". Presente, inoltre, anche l'allenatrice e una rappresentativa della Nazionale femminile di calcio, mentre un altro bel momento sarà quello del filmato dedicato all'Ospedale Bambino Gesù: "La Nazionale è importante per tutti i bambini ma soprattutto per quelli ricoverati", ha commentato Amadeus.

"Il 1 giugno Rai1 inaugura questa pagina dedicata monograficamente a questo torneo, di agonismo e sentimenti" ha dichiarato il direttore di Rai1 Stefano Coletta parlando dei 40 giorni che il canale dedicherà agli Europei: "Amadeus è la punta di diamante di Rai1, non poteva che essere lui a inaugurare questo evento di sport, anche perché è un esperto di calcio, e ho scelto lui perché saprà mettere insieme calciatori, attori e cantanti".