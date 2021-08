La Notte della Taranta su Rai1: anticipazioni, cantanti e ospiti

Tutte le informazioni sul Concertone che quest'anno, per la prima volta, sarà trasmesso sulla rete ammiraglia il prossimo 4 settembre

Il concertone della Notte della Taranta, festival itinerante giunto alla sua 24esima edizione, quest’anno sarà trasmesso per la prima volta da Rai1 nella sua serata finale.

Saranno Madame, la nuova voce libera della musica italiana simbolo della generazione Z ed Enrico Melozzi, il direttore d'orchestra che ha sbancato Sanremo con i Måneskin, i maestri concertatori dell’evento simbolo dell’estate salentina, in programma il 28 agosto a Melpignano e poi riproposto sul primo canale Rai il 4 settembre a partire dalle 23. Coreografo del concertone sarà Thomas Signorelli.

"Sono felicissima di partecipare a La Notte della Taranta come maestra concertatrice insieme a Enrico Melozzi", ha dichiarato Madame: "Penso che La Notte della Taranta sia uno degli eventi musicali più importanti del nostro Paese. A ritmo di pizzica, mescolando vari generi, tra cui pop e rock insieme alla musica popolare, proveremo a veicolare il messaggio dell'edizione 2021 che è il valore della libertà. Spero di riuscire al meglio in questa impresa, sono gasatissima". Il tema del concertone 2021 è "il valore della libertà".

La Notte della Taranta su Rai1, Al Bano conduttore

Secondo le indiscrezioni riportate da Tv Blog, conduttore dell’evento sarà Al Bano che torna sulla rete ammiraglia della tv pubblica dopo l’esclusione dal talent ‘The Voice Senior’ condotto da Antonella Clerici. In pole c’era anche un altro big dello spettacolo italiano, Massimo Ranieri, ma alla fine la scelta pare sia ricaduta sul cantante pugliese che prende il posto di Sergio Rubini, al timone dell’evento nella scorsa edizione.

Ancora non è stato ufficializzato nulla in merito, ma altra indiscrezione è quella che indica Patti Smith come ospite musicale di punta del Concertone, tappa finale del Festival itinerante che è tornato nelle piazze della Puglia dal 4 agosto. L’accesso sarà riservato a chi è munito di Green Pass o di certificazione di tampone negativo, effettuato massimo nelle 48 ore precedenti.