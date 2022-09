La notte della Taranta 2022: tutte le informazioni sullo show con Elodie

Rai 1 trasmette oggi, 1° settembre, un Best Of della “Notte della Taranta 2022” tenutasi pochi giorni fa a Melpignano (provincia di Lecce). La venticinquesima edizione della manifestazione segna un ritorno dopo due anni di pausa forzata dovuta all’emergenza sanitaria per Covid-19. Ospiti acclamati, splendida cornice, musica e balli della tradizione salentina e un pubblico eccezionale. Leggiamo qualcosa in più su questa serata speciale.

La notte della Taranta 2022: anticipazioni

Soltanto pochi giorni fa (27 agosto) si è tenuta a Melpignano (provincia di Lecce) la 25esima edizione della Notte della Taranta. La manifestazione è nata nel 1998 per promuovere la musica tradizionale del Salento ed è tornata quest'anno dopo le cancellazioni - dovute alla pandemia - delle precedenti due edizioni. La risposta del pubblico è stata strepitosa: nello spazio antistante l’ex Convento degli Agostiniani si sono radunate circa 200.000 persone (con prevalenza di giovani) che hanno ballato, saltato e suonato i tipici tamburelli della pizzica. Questa edizione è stata dedicata a Pier Paolo Pasolini e in particolare alla sua antologia popolare del "Canzoniere Italiano".

La direzione artistica è stata firmata dall’Orchestra Popolare de La Notte della Taranta e ha visto il corpo di ballo impegnato in 10 quadri firmati dalla coreografa Irma Di Paola. Grande sfarzo di luci e luminarie tipiche del territorio. E una marea umana pronta a ballare la pizzica. Il cast artistico è stato assemblato dal produttore discografico e pianista Dardust (pseudonimo di Dario Faini) che, vestendo gli abiti di "Maestro concertatore", ha scelto come ospite internazionale Stromae; e poi Elodie, Marco Mengoni, Massimo Pericolo, Samuele Bersani, Studio Murena e Kety Fusco. Rai 1 propone oggi, 1° settembre, in seconda serata una versione ridotta dell'evento, che vede la narrazione di Madame e del giornalista e critico musicale Gino Castaldo.

Dove vedere La notte della taranta in tv e in streaming (1° settembre 2022)

La notte della taranta va in onda giovedì 1° settembre dalle 23.35 su Rai 1. L’evento è visibile anche in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.