Nudi e Crudi, paura per un concorrente, si è bruciato (letteralmente) il pene, il video

Chi conosce il programma Nudi e Crudi lo sa, gli incidenti di questo tipo sono sempre dietro l'angolo. Dopotutto si tratta di un reality di sopravvivenza, trasmesso in Italia su DMAX e Nove, dove, in ogni episodio, un uomo e una donna che non si conoscono, vengono lasciati completamente nudi a sopravvivere, per ben 21 giorni, in un luogo decisamente ostile senza cibo, senza fuoco, senza vestiti e senza nessun altro tipo di agio. Se vogliono mangiare, i concorrenti, devono cacciare con le loro stesse mani e se vogliono riscaldarsi e mangiare cibo cotto, accendere, dal nulla, un fuoco. Ed è stato proprio il fuoco il responsabile del brutto incidente capitato a Sam Mouzer nella sua esperienza a Nudi e Crudi. Disteso vicino al fuoco, infatti, il concorrente inglese, non si è reso conto che le fiamme erano arrivate troppo vicine al suo corpo finché non si è ritrovato, urlando, con un dolore atroce alle parti intime che si stavano bruciando.

Sam, infatti, si è letteralmente bruciato il pene. "Solo la punta, però", ci ha tenuto a specificare dopo essere stato immediatamente visitato dai medici che sono sempre nei paraggi nel caso in cui dovessero esserci incidenti gravi come questo. Non è la prima volta, infatti, che un concorrente del reality si ustiona in modo grave. Era successo anche a una donna che, sempre a causa del sonno, si era ritrovata con multiple ustioni sul corpo perché una pentola piena d'acqua bollente le si era rovesciata addosso mentre stava dormendo.

L'incidente di Sam è avvenuto nella notte e nel bel mezzo del far west americano dove si trovava insieme alla sua compagna di avventure Lilly che si è subito preoccupata per lo stato di salute del suo compagno di esperienza. Per fortuna l'incidente non è stato di gravissime entità e Sam, con ironia, è riuscito a risollevare il suo umore e a continuare la sua esperienza grazie anche al pronto intervento dei medici.

Il video che riprende la scena è già chiacchieratissimo online e sul punto di diventare virale.