Nudi per la vita, le anticipazioni della terza puntata

Questa sera su Rai 2 va in onda la terza puntata di "Nudi per la vita", il docu-reality in quattro puntate nato per sensibilizzare, con leggerezza ed ironia, sul tema della prevenzione dei tumori al seno e alla prostata. Dopo aver visto all’opera gli uomini, adesso tocca alle donne preparare il loro provocatorio musical. Alla conduzione ritroviamo Mara Maionchi e il coreografo Marcello Sacchetta. Leggiamo qualcosa in più.

Nudi per la vita, anticipazioni della terza puntata

La scorsa settimana sono andate in onda le prime due puntate del docu-reality di Rai 2 "Nudi per la vita" i cui nobili intenti del programma sono stati illustrati da esperti dottori. L'abbiamo imparata a conoscere in trasmissioni come X Factor, Italia's Got Talent e Quelle brave ragazze, ma Mara Maionchi porta da anni avanti la sua personale battaglia per la prevenzione dei tumor"Nudi per la vita" nasce dalla sua idea di sensibilizzare i telespettatori sul tema della prevenzione del tumore al seno e alla prostata. Per fare ciò sono stati coinvolti alcuni personaggi famosi, intenti a portare in scena uno spettacolo dal vivo dove si esibiscono rigorosamente nudi. L'intento dello show è dunque quello di sensibilizzare con leggerezza ed ironia.

Se nelle precedenti puntate abbiamo visto in scena gli uomini, adesso tocca alle donne: Corinne Clery; Alessandra Mussolini; Brenda Lodigiani; Elisabetta Gregoraci; Maddalena Corvaglia; Valeria Graci. Nel mettersi in gioco per una buona causa le vediamo in azione, impegnate a preparare una coreografia con spogliarello ispirata al musical Moulin Rouge. Il tutto davanti ad una platea gremita e pronta ad applaudirle. Ad aiutarle c'è il conduttore e coreografo Marcello Sacchetta. Vedremo dunque le sessioni delle prove, i dubbi e le insicurezze di ognuna, le difficoltà nel coordinare l'esibizione; e, ovviamente, il timore di esibirsi senza veli. Ma la causa è troppo importante per tirarsi indietro.

Dove vedere la terza puntata di Nudi per la vita

La terza puntata di “Nudi per la vita” va in onda oggi, 20 settembre, alle 21.20 su Rai 2. Il docu-reality è visibile anche sulla piattaforma RaiPlay, in live streaming e on demand.