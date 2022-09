Nudi per la vita: su Rai 2 la seconda puntata del docu-reality con Mara Maionchi

Oggi, 13 settembre, va in onda su Rai 2 la seconda puntata di Nudi per la vita, un docu-reality in quattro puntate che, pur con l’arma della leggerezza, nasce con intenti seri e nobili: attraverso la preparazione di due spettacoli teatrali (uno al maschile e uno al femminile) lo show vuole sensibilizzare sul tema della prevenzione dei tumori. Con la conduzione di Mara Maionchi, il coreografo Marcello Sacchetta e 12 Vip che si mettono in gioco. Scopriamo qualcosa in più.

Nudi per la vita, anticipazioni del programma (13 settembre)

"Nudi per la vita" è un nuovo docu-reality di Rai 2, trasmesso nel corso di settembre in quattro puntate con doppio appuntamento settimanale: lunedì 12 e martedì 13; lunedì 19 e martedì 20. Lo show è stato ideato da Mara Maionchi: anche a causa della sua personale esperienza, la produttrice discografica è da anni testimonial della battaglia contro i tumori, un tema di fondamentale importanza non abbastanza trattato dai mezzi di comunicazione. Il programma nasce dunque con lo scopo di sensibilizzare i telespettatori sulla prevenzione del tumore al seno e alla prostata. Per comunicare tutto ciò la Maionchi ha pensato ad una modalità leggera, fruibile e un po' provocatoria. Dodici personaggi del mondo dello spettacolo devono preparare e mettere in scena, nel corso di quattro puntate, due spettacoli teatrali.

Gli uomini ispirati da "Full Monty", le donne da "Moulin Rouge". I Vip pronti a mettersi in gioco sono: Memo Remigi; Francesco Paolantoni; Gabriele Cirilli; Gianluca Gazzoli; Gilles Rocca; Antonio Catalani. Corinne Clery; Alessandra Mussolini; Brenda Lodigiani; Elisabetta Gregoraci; Maddalena Corvaglia; Valeria Graci. Per la realizzazione di questo compito troviamo il co-conduttore Marcello Sacchetta (volto noto del talent "Amici di Maria De Filippi") che, da coreografo e direttore artistico, dovrà preparare i "famosi" agli spettacoli. Ma non è tutto, perché gli attori dovranno avere il coraggio di denudarsi in scena: un modo per incoraggiare il pubblico a non temere di esporre il proprio corpo a screening medici, fondamentali per intercettare in tempo sintomi e prevenire quando è ancora possibile salvare la vita.

Nel corso della puntata di questa sera, dopo un’inaspettata esibizione in un locale, i concorrenti avranno degli alti e bassi. Fra un po’ di stanchezza e qualche dubbio, l’esibizione finale - che avverrà al cospetto di circa 400 spettatori - si avvicina.

Dove vedere Nudi per la vita stasera in tv e in streaming (13 settembre 2022)

La seconda puntata di “Nudi per la vita” va in onda il 13 settembre su Rai 2 a partire dalle 21.20. Lo spettacolo è inoltre visibile sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.