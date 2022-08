Nudi per la vita, svelato il cast di "spogliarellisti vip": tutte le informazioni sul nuovo programma

Si chiama Nudi per la vita il nuovo programma di Rai2 che da settembre unisce lo spettacolo televisivo ad iniziative benefiche e prevenzione medica. Alla guida della trasmissione c'è Mara Maionchi, timoniera di un cast di dodici vip chiamati a mettersi a nudo, appunto, per una giusta causa.

Come funziona "Nudi per la vita"

Nudi per la vita è la versione italiana di Who Bares Win, (Chi si spoglia vince), un programma dedicato alla prevenzione medica in cui un gruppo di concorrenti del mondo dello spettacolo si mette in gioco per realizzare uno spogliarello in stile Full Monty, ovvero una performance corale di ballo e striptease.

Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, Mara Maionchi ha spiegato che la trasmissione ha come obiettivo quello di sensibilizzare il pubblico alla prevenzione del tumore al seno e alla prostata attraverso la giocosità e la leggerezza dell'intrattenimento. Accanto alla produttrice nelle vesti di conduttrice, Marcello Sacchetta, popolare coreografo ed ex volto di Amici di Maria De Filippi. In attesa della finale, con i concorrenti e i medici invitati nello show si parlerà di prevenzione e malattia.

Quando va in onda: le puntate

Nudi per la vita va in onda su Rai2 a partire da lunedì 12 settembre per quattro puntate, con un doppio appuntamento settimanale che concluderà la programmazione il 20 settembre.

Il cast di Nudi per la vita: chi sono i concorrenti vip

Dopo il primo nome di Elisabetta Gregoraci, sono stati resi noti gli altri vip protagonisti degli spogliarelli a sostegno delle iniziative benefiche.

Di seguito l'elenco completo dei dodici concorrenti: