Nunzia De Girolamo: "Le polemiche in Rai? Normale dinamica di tutti i governi"

La presentazione dei programmi estivi Rai del day time, che si è svolta stamattina a Roma - a viale Mazzini - è stata la prima occasione ufficiale per conoscere da vicino la 'nuova' tv pubblica. Nuovi direttori, stessi protagonisti (più o meno), e un lungo giro di polemiche che vanno dall'addio di Fazio alle nomine dei vertici poco gradite alla sinistra.

Nunzia De Girolamo, che dal 3 luglio sarà al timone di Estate in diretta accanto a Gianluca Semprini, ha commentato così ai microfoni di Today: "Le polemiche ci sono sempre, in Rai più che mai. In questa stagione è ancora più accesa la polemica, non so perché. Sinceramente sono abituata, la mia vecchia esperienza mi ha insegnato che la polemica è il sale della democrazia, poi tutto si risolve con i risultati e sono convinta che questa Rai, che è la Rai di tutti, darà i risultati auspicati da chi guarda la televisione e a cui va sempre un grande grazie". Normale "spoil system", come ha spiegato giorni fa Enrico Mentana parlando del caso Fazio: "Ma sì, è normale dinamica di tutte le stagioni, di tutti i governi - ha detto ancora l'ex deputata - Io sto qui da Ballando con le stelle, sono entrata con il governo giallo-verde, li ho visti tutti. C'è sempre stata una polemica, poi si è superata".

Infine sulla nuova avventura televisiva, che arriva dopo un'altra stagione di Ciao Maschio (in seconda serata): "Sono due mondi completamente diversi, ma userò un ingrediente che mi caratterizza, che è la curiosità. Ero molto curiosa di conoscere la vita degli ospiti che ho intervistato, in un programma che mi ha dato grandi soddisfazioni anche in termini di share, e da quest'altra parte c'è la curiosità di capire la vita delle persone, i disagi, e di regalare un sorriso in una parte del programma in cui si parlerà di spettacolo. Racconteremo l'Italia vera e speriamo che ci siano meno casi possibili di cronaca nera, ma si farà. Sarà più o meno nella linea di Alberto Matano, che credo abbia fatto una stagione straordinaria quest'anno".

Riprese e montaggio di Alberto Pezzella