Nunzia De Girolamo sviene dietro le quinte, gli autori la soccorrono. Il video

Forse il caldo o la fatica di un'estate filata passata tutta al lavoro, fatto sta che ieri pomeriggio Nunzia De Girolamo, 47 anni, ha avuto un malore poco prima di entrare nello studio de "La Vita in Diretta Estate", il contenitore pomeridiano che conduce su Rai Uno insieme a Gianluca Semprini. Che qualcosa stesse andando diversamente dal solito, del resto, lo avevano notato i telespettatori già dal principio: i due conduttori erano seduti su una poltroncina, mentre di solito sono abituati a condurre in piedi. "Oggi come vedete siamo qui accomodati e dopo forse diremo perché", ha chiarito da subito l'ex ministra.

"Perché non dichiararlo subito il motivo per cui siamo seduti su queste poltroncine?", ha quindi esordito la giornalista in apertura di puntata. Poi si è rivolta al collega: "Tu sei proprio gentile. In realtà io non sono stata bene, sono svenuta. Quindi lui ha ben pensato di mettere le poltroncine così stiamo comode. Devo dire che sei stato molto gentile. Mamma sto bene adesso. I nostri autori ci hanno portato una bevanda, una bella medicina. Però come vedete adesso sono qui e sto benissimo". A stretto giro, Semprini le ha fatto eco e ha cercato di sdrammatizzare: "Come si sta bene su queste poltroncine. Eravamo stanchi dopo ferragosto. Noi abbiamo lavorato anche in questi giorni". Il resto della puntata è filato liscio.