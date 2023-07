Noos - L'avventura della conoscenza con Alberto Angela: anticipazioni terza puntata

Terzo appuntamento con "Noos - L'avventura della conoscenza", in onda oggi, 13 luglio 2023, dalle 21.25 su Rai 1. Alberto Angela ci accompagna attraverso lo spazio e il tempo, parlandoci di alimenti e tecnologia, antiche civiltà e misteri, animali e archeologia.

Noos - L'avventura della conoscenza: le anticipazioni della serata

La nuova puntata con "Noos - L'avventura della conoscenza", il nuovo programma di Alberto Angela, erede della pietra miliare "Superquark", si apre con le straordinarie immagini della grande migrazione - avventurosa, faticosa e non priva di pericoli - di un milione e mezzo di gnu e zebre nelle piianure del Serengeti.

Alberto Angela ci conduce poi presso il Centro Italiano di Tecnologia di Genova. Qui ci viene mostrato un nuovo avatar robotico: un prodigio in grado di compiere (quasi) tutti i movimenti di un essere umano. Una scoperta archeologica sorprendente che potrebbe fornirci nuove informazioni sulla vita e le abitudini dei legionari romani, alla luce di alcuni resti ritrovati ad Albano Laziale. Alessandro Barbero ci illustrerà le caratteristiche fisiche di due grandi sovrani del passato: Carlo Il di Spagna ed Edoardo VIII d'Inghilterra: ne viene fuori che le predisposizioni ereditarie e una dieta scorretta hanno influenzato la loro vita e la loro morte. La nutrizionista Elisabetta Bernardi ci parla degli effetti della caffeina e del tè sul nostro organismo, mentre la fisica Giuliana Galati e il chimico Ruggero Rollini ci dimostrerano che camminare sulle uova è realmente possibile.

Torna anche questa settimana l'astronauta Samantha Cristoforetti, che ci illustra il programma Artemis, attesissimo ritorno dell'uomo sulla Luna. L'astrofisica Edwige Pezzulli commenta le immagini straordinarie dei buchi neri. Mentre è nelle sale cinematografiche "Indiana Jones e il quadrante del destino", il fisico Luca Perri analizza una delle scene più iconiche della saga di Indiana Jones.

Nella puntata di questa sera "Noos" ci parla anche delle nuove terapie per curare il cancro al colon, tra i tumori più diffusi. Massimo Polidoro, segretario nazionale del Cicap, ci spiegherà perché siamo inclini a credere alle fake news. Emmanuele Jannini ci parla di tradimento, fedeltà e monogamia.

Carlo Lucarelli racconta il mistero del volo MH370 della Malaysia Airlines, mentre Dario Fabbri e il demografo Massimo Livi Baccisi occupano della crescita demografica e del suo impatto sul pianeta. Paola Cortellesi narra questa settimana l'origine della lettera M: perché ha proprio quella forma?

Dove vedere “Noos” in tv e in streaming

La terza puntata di “Noos - L'avventura della conoscenza” va in onda oggi, giovedì 13 luglio 2023, a partire dalle 21.25 su Rai 1. Il programma è visibile anche sulla piattaforma RaiPlay, in live streaming e on demand.