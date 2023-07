Noos - L'avventura della conoscenza con Alberto Angela: anticipazioni seconda puntata

Alberto Angela conduce la seconda puntata di "Noos - L'avventura della conoscenza". In onda oggi, 6 luglio 2023, dalle 21.25 su Rai 1, il successore si "Superquark" presenta un'eccezionale ventaglio di argomenti: dalla natura al volo, dal sesso all'intelligenza artificiale, dalla scrittura alla Storia. Scopriamo tutti i temi della serata.

Noos - L'avventura della conoscenza: le anticipazioni della serata

Secondo appuntamente con “Noos - L'avventura della conoscenza”, il programma con Alberto Angela che raccoglie l'eredità del grande classico "Superquark". Format di RaiCultura, "Noos" è dedicato dunque alla divulgazione scientifica e ai diversi campi della conoscenza (con predilezione per gli argomenti riguardanti l'ambiente), raccontati con un linguaggio chiaro e a tutti comprensibile.

Nella puntata di oggi si vedrà la seconda parte del viaggio nel Serengeti (la pianura tra Kenya e Tanzania) di alcune specie di animali: stavolta è il turno di un gruppo di elefanti femmine, che si prendono cura di un elefantino appena nato.

Si parla poi di volo, con i festeggiamenti dei cento anni dalla nascita dell’aeronautica militare italiana: Angela attraversa la storia delle Frecce Tricolori al Museo Vigna di Valle, e incontra il generale Luca Goretti, capo di stato maggiore. L'astronauta Samantha Cristoforetti racconta invece la Stazione Spaziale Internazionale, mentre l’astrofisica Edwige Pezzulli si sofferma su recenti immagini delle galassie. Luca Perri ragiona sulla verosomiglianza della traversata tra gli asteroidi nel mitico film "L’impero colpisce ancora".

L’ecoscandaglio Multibeam, che nel mare di Baia offre l'opportunità di esplorare i resti della città romana sommersa, preservandone l’integrità: tutto ciò lo vedremo nel servizio di Gianpiero Orsingher e Gabriele Gravagna. Dal Policlinico Gemelli di Roma, Giovanni Carrada e Giulia de Francovich illustrano un particolare sistema per rendere il parto più semplice, un'intuizione avuta da un meccanico argentino.

Per lo spazio dedicato all'alimentazione, Alessandro Barbero racconta le modifiche di orari, nel corso dei secoli, dei pasti quotidiani dell'essere umano; la nutrizionista Elisabetta Bernardi ci parla invece della dieta mediterranea. Lorenzo Pinna ci spiega in cosa consiste la banca dei semi. Dario Fabbri e Gianfranco Bologna, in un servizio di Rossella Li Vigni e Ilaria Degano, spiegano come fare in modo che tutte le persone sulla Terra possano beneficiare di una alimentazione sufficiente e corretta. Il filosofo Telmo Pievani ci parla dei corsi e della complessità della natura.

Il sessuologo Emmanuele Jannini approfondisce il tema delle app di incontri, con tutti i pro e i contro del caso. Il noto scrittore Carlo Lucarelli si sofferma sullo "strano caso" della penna a sfera, mentre Lorenzo Pinna e Giulia de Francovich firmano un servizio che spiega le possibilità dell'intelligenza artificiale di interpretare alcune scritture fino a oggi misteriose.

Per finire, l'attrice Paola Cortellesi narra la nascita delle lettere del nostro alfabeto, spiegando, tra le altre cose, le origini della forma della vocale E.

Dove vedere “Noos” in tv e in streaming

La seconda puntata di “Noos - L'avventura della conoscenza” va in onda oggi, giovedì 6 luglio 2023, a partire dalle 21.25 su Rai 1. Il programma è visibile anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.