Colpaccio di Fabio Fazio: Obama ospite a 'Che tempo che fa'

Barack Obama ospite a 'Che tempo che fa'. What else? Colpaccio di Fabio Fazio, che dopo una schiera di super ospiti internazionali sfoggiati da inizio pandemia - da a - non ha più bisogno di dimostrare altro, portando su Rai Tre l'ex presidente degli Stati Uniti.

Domenica 7 febbraio, in prima serata, Obama sarà protagonista dell'ormai storico talk show che si sta rivelando uno dei programmi migliori della tv italiana, portando la terza rete di viale Mazzini sul podio dell'Auditel settimana dopo settimana. Ad annunciarlo è Fabio Fazio su Twitter, aggiungendo: "Thank you Mr. President", senza nascondere l'entusiasmo e anche quel 'pizzico' di orgoglio. E sui social è già tam tam.

Non è ancora chiaro se Obama sarà presente in studio, anche se le stringenti norme anti-Covid fanno pensare che molto probabilmente si tratterà di un collegamento video.