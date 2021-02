Obama ospite di Fabio Fazio, ma è polemica sull'interprete

L'intervista di Barack Obama a Fabio Fazio, nella puntata di Che tempo che fa, diventa argomento di discussione su Twitter. Si parla delle domande rivolte all'ex presidente degli Stati ma rapidamente un argomento specifico monopolizza il dibattito e diventa l'oggetto di decine, centinaia di tweet: la traduzione delle parole di Obama.

C'è chi si lamenta per la voce dell'interprete che sovrasta quella del prestigioso ospite, c'è chi avrebbe voluto ascoltare Obama senza la versione in italiano e chi avrebbe preferito i sottotitoli, senza considerare l'impossibilità di adottare una simile soluzione per un'intervista in diretta. Ma c'è anche chi si lamenta del tono di voce dell'interprete e, in sostanza, avrebbe gradito un doppiatore.

Obama da Fazio senza cachet

E' la prima volta che l’ex presidente Usa rilascia un’intervista tv in Italia. Gratis, peraltro. Pare infatti, secondo quanto dichiarato da Luciana Littizzetto, prezenza comica del cast, che l'intenzione di Obama era quella di promuovere la sua autobiografia di grande successo, “Una terra promessa”, centrale nel colloquio con Fazio. Il libro ha vinto il 2020 Goodreads Choice Awards come “Best Memoir and Autobiography” e segue che i due libri precedenti dell'ex presidente “I sogni di mio padre” e “L’audacia della speranza”.

Nel corso dell'intervista, inevitabile una considerazione sull'assalto al Congresso dello scorso 6 gennaio. "Non credo che potremmo mai cancellare quel momento, anzi penso che ce lo dobbiamo stampare nella mente perché ci deve ricordare il fatto che la democrazia non è un dono che viene dal cielo", ha dichiarato Obama.