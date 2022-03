Ultima puntata di Doc - Nelle tue mani 2 giovedì 17 marzo 2022 in prima serata su Rai 1. La seconda stagione della serie con Luca Argentero nei panni del dottor Andrea Fanti termina con una puntata composta da due episodi che concluderanno il cerchio di una storia che ha tenuto incollati allo schermo milioni di telespettatori ormai affezionati alle dinamiche del Policlinico Ambrosiano. Nel cast anche Matile Gioli, Sara Lazzaro, Pierpaolo Spollon, Simona Tabasco, Silvia Mazzieri, Alberto Malanchino, Beatrice Grannò, Gianmarco Saurino (morto però nel corso della prima puntata), Marco Rossetti, Giusy Buscemi, Giovanni Scifoni, Alice Arcuri e Gaetano Bruno.

Doc - Nelle tue mani 2, le anticipazioni dell'ultima puntata

Il primo episodio si intotola Stigma. Quando ormai è a un passo dal riavere il primariato, Doc è costretto a una confessione dolorosa davanti a tutto il reparto. Mentre i medici cercano di salvare la vita a un giovane militare con sintomi inspiegabili, Agnese comincia a indagare sull’operato di Caruso.

Nel secondo, Mutazioni, chiusi in reparto in una quarantena forzata, i medici sono impegnati in una lotta contro il tempo per fermare un batterio multiresistente che li ha contagiati tutti. Doc propone una soluzione drastica e rischiosa, ma sarà Giulia a dover decidere se fidarsi di lui e affrontare le conseguenze della sua scelta.