Official Secrets, stasera in tv il film con Keira Knightley: vera storia e cast

In onda oggi, 29 settembre, su Rai 3, “Official Secrets - Segreto di stato” racconta la storia vera di Katherine Gun, una giovane donna che denunciò gli illeciti degli Stati Uniti e della Gran Bretagna, mossi dall’intenzione di convincere altre nazioni ad entrare in guerra contro l’Iraq. Scopriamo la reale vicenda da cui è stata tratta la pellicola.

Official Secrets – La vera storia

La storia ebbe inizio nel gennaio del 2003. La ventottenne Katharine Gun svolgeva il lavoro di traduttrice - dal mandarino all'inglese - presso la GCHQ. Un giorno ricevette una e-mail segreta inviata da Frank Koza della National Security Agency, in cui si chiedeva di fare un'opera di convincimento a sei nazioni per votare a favore dell'entrata in guerra contro l'Iraq. Questo atto era proibito perché segnava una rottura dei rapporti diplomatici tra nazioni. La giovane donna inviò poco dopo il contenuto del messaggio a un amico che aveva buoni rapporti con la stampa: il messaggio venne poi pubblicato dal giornale britannico The Observer dal giornalista Martin Bright. Confessato l'accaduto ai suoi superiori, la Gun fu arrestata ma poco dopo rilasciata. Qualche mese dopo Katherine si sposò e fu, quasi in contemporanea, accusata ancora una volta di aver violato gli atti di segretezza. La sua vicenda cominciò a circolare sempre più e la donna ebbe il sostegno di personaggi famosi e attivisti. Dal canto suo Katherine Gun continuò a ripetere che con la sua azione voleva esclusivamente scongiurare il rischio di una guerra. Giunto in tribunale nel febbraio 2004, il caso venne chiuso in quanto (per ragioni non rese note) l'accusa non volle dare alcuna prova per la colpevolezza della Gun.

Tratto dal libro di Marcia e Thomas Mitchell, ispirato alla vera storia di Katherine Gun, "Official Secrets - Segreto di stato" è diretto dal sudafricano Gavin Hood, regista di film come "Il suo nome è Tsotsi", "Rendition - Detenzione illegale", "X-Men le origini - Wolverine", "Ender's Game", "Il diritto di uccidere". La pellicola è stata presentata in anteprima al Sundance Film Festival 2019 ed ha un cast così composto: Keira Knightley (Katharine Gun); Matt Smith( Martin Bright); Matthew Goode (Peter Beaumont); Rhys Ifans (Ed Vulliamy); Adam Bakri (Yasar Gun); Ralph Fiennes (Ben Emmerson); Conleth Hill (Roger Alton); Indira Varma (Shami Chakrabarti); Jeremy Northam (Ken Macdonald).

Dove vedere “Official Secrets - Segreto di stato” in tv e in streaming (29 settembre 2022)

“Official Secrets - Segreto di stato” va in onda giovedì 29 settembre alle 21:20 su Rai 3 e, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Rai Play.