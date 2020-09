'Oggi è un altro giorno', il nuovo programma del pomeriggio di Rai1: tutto quello che c'è da sapere

Fuori Caterina Balivo, dentro Serena Bortone. Sarà la giornalista a condurre 'Oggi è un altro giorno', il nuovo programma del pomeriggio di Rai1 - al posto di 'Vieni da me' - in onda dal lunedì al venerdì, alle 14. Si parte dal 7 settembre.

Una trasmissione attenta all'attualità e al dibattito pubblico. Il titolo riassume il senso di questo spirito dei tempi, dove ospiti, storie e confronti saranno al servizio di un programma che ogni giorno vuole raccontare come il Paese abbia voglia di ritrovare la sua normalità, ricominciando dai racconti delle persone celebri, e non solo, per capire, per condividere, per conoscere meglio la realtà dell'oggi.

La padrona di casa, accompagnata da un gruppo di amici nel corso delle puntate, accoglierà personaggi noti che si racconteranno attraverso interviste intime e animerà confronti su questioni che dividono l'opinione pubblica. Insomma, un salotto ben diverso rispetto a quello che lo ha preceduto negli ultimi due anni, con uno sguardo attento verso l'attualità, letta con una chiave più ampia rispetto alla stretta informazione. Via libera a punti di vista che invitano al ragionamento, anche a partire da fatti e vicende apparentemente più di costume, ma che in realtà offrono spunti per approfondire temi come amicizia, amore, tradimento, non solo come ambiti esclusivi del gossip. Storie e racconti in prima persona per parlare di legami e sentimenti come parte della sfera emotiva di un Paese.

Non mancherà ciò che connette alla più stretta attualità e che chiama in causa il sociale, l'economia e la politica, soprattutto per i risvolti che tutto questo ha nella vita di tutti i giorni: è evidente che la riapertura delle scuole in periodo Covid accenderà la discussione e la necessità di essere informati e orientati. La complessità di questa fase verrà raccontata a tutto tondo.