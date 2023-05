Oggi è un altro giorno, Re Carlo saluta in diretta: lo stupore di Serena Bortone

Continuano i collegamenti con Londra a Oggi è un altro giorno. Da ieri l'inviato Domenico Marocchi ha raggiunto la capitale inglese, dove domani ci sarà l'incoronazione di Re Carlo III. Dopo il Principe William - intercettato in strada durante un'uscita pubblica e seguito per una manciata di secondi con la telecamera - è stata la volta del sovrano in persona e il corrispondente è stato ancora più fortunato (e bravo).

Assiepato da ore dietro le transenne, in prima linea, Marocchi ha documentato l'arrivo di Carlo davanti alla folla: "Sta salutando i sudditi che sono accampati qui da tre giorni. Prima c'è stato un temporale unico". Poi il Re d'Inghilterra è passato proprio davanti a lui, che lo ha incalzato: "Love you, love you. We are from Italy". Carlo a quel punto ha risposto, salutando con la mano: "I do, I do", che in italiano vuol dire "anche io", confermando così il grande affetto che il monarca nutre per il nostro Paese.

In studio lo stupore di Serena Bortone e degli ospiti, increduli per il saluto in diretta del Re d'Inghilterra. Uno scambio veloce, poche parole che per la tv italiana sono già storia.