Ogni Mattina, è bufera: Collovati definisce 'pagliaccio' Harry Styles vestito da donna

In rete spopola l'hashtag #OgniMattinaIsOverParty: "Non siete pronti ai messaggi di uguaglianza della generazione Z"

E' in trend topic in queste ore l'hashtag #ognimattinaisoverparty, dedicato alla trasmissione 'Ogni Mattina', condotta da Alessio Viola e Adriana Volpe su TV8. La viralità deriva da un polverone di polemiche sollevato da alcune frasi pronunciate da Caterina Collovati, ospite nello show in qualità di opinionista, a proposito di look trasgressivi nel mondo dello spettacolo e non solo.

Mentre il sottopancia recita 'Perché le donne indossano abiti maschili?', si parla con gli opinionisti in collegamento degli eccessi della moda. "Oggi che la moda è diventata più eccessiva - dice Collovati - questa differenza si nota ancora di più e diventa di cattivo gusto. Vedere cantanti e personaggi pubblici con tulle rosa... non capisco che cosa vogliano dimostrare, qual è il significato?". Ad interromperla ci pensa il giornalista Viola, che fa notare come l'abitudine non appartenga solo a volti pubblici, ma anche a gente comune.

Spunto della discussione, in particolare, la decisione del cantante Harry Styles di mostrarsi con un abito femminile sull'ultima, chiacchieratissima copertina di Vogue. "Non aiuta, è fuorviante. Che messaggio dà? Non è un messaggio di libertà ma è un messaggio circense. Mi viene in mente un pagliaccio del circo".

Le parole di Collovati non sono piaciute a molti utenti che, di tutta risposta, hanno sfoggiato su Twitter i loro look. "Italia, 2020 - si legge in un tweet - Un ragazzo che cerca di portare avanti il suo ideale di uguaglianza e di libertà viene definito "un circense, un pagliaccio del circo. Non siete pronti al mondo della generazione Z". C'è chi ha inoltre paragonato gli outfit di Harry alle provocazioni lanciate da Achille Lauro sul palco dell'ultimo Festival di Sanremo: "Ecco un altro “pagliaccio del circo” che vi spiega il 2020, l’arte, l’inclusione e il bello", si legge.

