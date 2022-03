L'omicidio di Pamela Mastropietro, fatta a pezzi e chiusa in due valigie: la storia questa sera in tv

Un omicidio brutale e, sullo sfondo, un malessere sociale profondo e preoccupante; la triste storia

di Pamela Mastropietro è simbolo di qualcosa di molto grande.

Delitti – Pamela: dal femminicidio alla follia razzista

È il 31 gennaio 2018 quando, nelle campagne di Macerata, vengono trovate due valigie contenenti il corpo fatto a pezzi di Pamela Mastropietro, ragazza di 18 anni originaria di Roma. Il 1° febbraio viene arrestato Innocent Oseghale, con l’accusa di aver violentato, ucciso e fatto a pezzi la ragazza. La vicenda diventa ben presto un epicentro di delirio razzista: il 3 febbraio il ventottenne maceratese Luca Traini si aggira nel centro di Macerata, gridando “Viva l’Italia!”, avvolto in un tricolore, e inizia a sparare all’impazzata contro tutti i cittadini di colore che incontra, seminando il terrore per la città per oltre mezz’ora.

Lo speciale di Crime + Investigation

Delitti – Pamela è il documentario in due puntate che ripercorre il brutale caso di femminicidio che sconvolse l’Italia intera, scatenando un dibattito pubblico durato mesi e approdato anche al Parlamento europeo il 21 novembre 2019, in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25. Tra interviste e testimonianze inedite di alcuni personaggi vicini alla vicenda, come la nonna e lo zio di Pamela, l’ex sindaco di Macerata Romano Carancini, i giornalisti Paolo Brera, Paola Pagnanelli, David Parenzo, e ricostruzioni del caso da parte di medici legali e avvocati, il racconto di un femminicidio efferato ma, oggi più che mai, carico di significato.

