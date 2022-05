Dopo una settimana di pausa forzata causata dall’Eurovision, Don Matteo 13 torna nell’anomala giornata di martedì 17 maggio (come sempre alle 21.25 su Rai1). Al centro della settima puntata stagionale troviamo la storia fra Marco e Valentina, con Anna a fare da terzo incomodo; spazio anche per un Cecchini in crisi. A seguire, le anticipazioni dell’episodio dal titolo "Le colpe degli

altri".

Don Matteo 13, le anticipazioni della settima puntata

A causa dell’Eurovision Song Contest, giovedì 12 maggio i tanti fan di “Don Matteo” hanno dovuto fare a meno della loro serie del cuore. In compenso potranno rifarsi con una settimana particolarmente ricca che vede la fiction presente in una doppia messa in onda: martedì 17 e giovedì 19 maggio. Si comincia con il settimo episodio stagionale, dal titolo Le colpe degli altri. La storia fra Marco e Valentina scalda gli animi. Adesso che la relazione è alla luce del sole, l’uomo comincia a sentire la differenza di età e teme di non reggere i veloci ritmi della ragazza. Finirà con il parlarne con la sua storica ex: Anna. Quest’ultima deve però fare i conti anche con il colonnello Lucio Valente che, inaspettatamente, le riserverà tenere attenzioni. Chi proprio non riesce a vivere serenamente il periodo è il Maresciallo Cecchini: dopo il distacco con il grande amico Don Matteo, comincia a pensare di portare sfortuna. Preso dal panico, chiederà addirittura un esorcismo a Don Massimo.

Dove vedere la sesta puntata di Don Matteo 13 (martedì 17 maggio)

La settima puntata di Don Matteo 13 va in onda martedì 17 maggio in prima tv assoluta alle 21:25 su Rai 1. Tutti gli episodi della tredicesima stagione sono disponibili anche in streaming - live e on demand – sul portale RaiPlay.