One Piece: guida ai personaggi della serie Netflix

Annunciata da tempo e attesissima da milioni di spettatori in tutto il mondo, la serie targata Netflix One Piece è l'adattamento televisivo dell'omonimo e celeberrimo manga di Eiichir? Oda: un lavoro partito nel 1997 e oggi ancora in piena produzione, diventato nel 2022 il manga ad avere venduto di più al mondo, con oltre 500 milioni di copie. Numeri da capogiro che spiegano il perché di tanta attesa. Di produzione statunitense e giapponese, la prima stagione della serie in live action arriva dopo gli adattamenti animati e approda sulla piattaforma giovedì 31 agosto 2023 con i suoi 8 episodi. Andiamo adesso alla scoperta dei personaggi principali di questa avvincente e avventurosa serie Netflix.

I personaggi di One Piece - La serie:

Monkey D. Luffy (Iñaki Godoy)

Luffy è il protagonista assoluto del manga "One Piece", e adesso della serie One Piece. Diciassettenne, Luffy sogna di diventare il Re dei Pirati e stravede per Shanks il Rosso, un celebre pirata che gli dona il suo cappello di paglia. Da bambino Luffy ha mangiato il Gomu Gomu no Mi, un Frutto del Diavolo che gli ha conferito la capacità di estendere il suo corpo come una gomma. Luffy è il capitano dei Mugiwara, ovvero la Ciurma di Cappello di Paglia, che prende il nome proprio dal regalo di Shanks. Luffy è carico di gioia ed entusiasmo, agisce spesso d'istinto ma sa come prendere sul serio le situazioni e resta un elemento affidabile per la sua ciurma. Molto introverso, è un vulcano d'energia che vuole - e forse sa - cambiare il mondo.

Roronoa Zoro (Mackenyu)

Zoro è un membro indispensabile dei Pirati Cappello di Paglia, al fianco di Luffy fin dall'inizio, anche se all'inizio mostrò una certa esitazione nell'unirsi alla ciurma. Abile spadaccino e cacciatore di taglie, si è unito alla compagnia a diciannove anni e la sua provenienza resta incerta. Il suo sogno supremo è quello di diventare il miglior spadaccino del mondo, togliendo il primato a Mihawk. Zoro fa sfoggio della sua abilità unica nell'uso di tre spade: questa tecnica, insieme alla sua ambizione, si dimostrerà determinante. Ha però una innata incapacità nell'orientarsi e si concede quando possibile momenti di relax, tra una bevuta e un allenamento.

Nami (Emily Rudd)

Famosa anche come "la Gatta Ladra", all'inizio della storia Nami ha 18 anni. Il primo incontro con la ciurma è singolare, dato che ruba loro la nave. Diventa poi la navigatrice dei Mugiwara, ed anche la tesoriera della nave. Cerca di evitare gli scontri fisici (almeno inizialmente), ma è dotata di grande intelligenza e autorità. A tratti è un po' vanitosa, ma al contempo pure fifona. Il suo sogno nel cassetto è quello di disegnare la mappa completa del mondo. Va matta per i mandarini.

Usop (Jacob Gibson)

Usop ha 17 anni ed è il cecchino dei Mugiwara (dote ereditata dal padre. Bugiardo patentato, racconta mille storie sulle sue imprese e vorrebbe essere chiamato sempre Capitan Usop. Ha molta immaginazione e un ingegno che si rivela indispensabile per gli scontri a lunga distanza. Il suo sogno più grande è quello di diventare un guerriero dei mari, ma prima deve domare le sue paure. La ciurma riceve la nave, la Going Merry, da Kaya, un'amica di Usop.

Sanji (Taz Skylar)

Sanji è famoso per essere il cuoco della ciurma (è sempre pronto a cucinare per chiunque abbia fame), ma anche per le sue doti di Dongiovanni e galantuomo. Dal passato in buona parte misterioso, nei combattimenti predilige i calci. Il suo sogno è quello di scovare l'All Blue, un mare in cui si può pescare qualsiasi tipo di pesce.

Arlong (McKinley Belcher III)

Capitano della ciurma che porta il suo nome, Arlong è un uomo pesce di tipo squalo sega. Violento, razzista e spietato, odia il genere umano e non ha alcun problema ad uccidere tutti coloro che intralciano i suoi obiettivi. Ha una eccezionale forza fisica ed è considerato un nemico particolarmente pericoloso.

Kuroobi (Jandre le Roux)

Kuroobi è un uomo pesce di tipo razza. Braccio destro di Arlong, è ufficiale in seconda della sua compagnia. Severo e temibile, è particolarmente ostile nei confronti di Nami.

Don Krieg (Milton Schorr)

Don Krieg (in originale Creek) è il capitano dei Pirati di Creek, la più importante e temibile ciurma del mare orientale. Krieg è interessato esclusivamente ai suoi obiettivi, ignorando talvolta le esigenze della sua stessa ciurma, alla quale, se necessario, è disposto a mentire.