"Only Fun - Comico Show" con Elettra Lamborghini: il nuovo programma di canale Nove

Only Fun - Comico Show è ai nastri di partenza sul canale Nove: l’esordio è previsto per giovedì 19 maggio alle 21.25. Elettra Lamborghini e i PanPers conducono un programma tutto da ridere, dove si avvicendano alcuni dei più noti comici del nostro paese. Scopriamo tutte le anticipazioni del nuovo show targato Nove.

Only Fun - Comico Show, anticipazioni del programma

Nove propone, a partire da giovedì 19 maggio, una novità dal titolo Only Fun Comico Show. Come dire: è sempre buon tempo per ridere, anche in periodi drammatici come quelli che stiamo vivendo. Al timone dello spettacolo c'è il duo PanPers (Andrea Pisani e Luca Peracino) - gia visti a Colorado e Honolulu - ed Elettra Lamborghini, che stavolta si confronta in modo diretto con la sua verve e un senso dell'umorismo che non ha mai nascosto. Cinque serate che vedono come scenario il Teatro Galleria di Legnano. Sul palco si avvicendano volti noti della nostra scena comica, visti generalmente in show come Zelig o Colorado. Gli artisti non si limitano a proporre cavalli di battaglia del loro repertorio, ma si cimentano anche con materiale del tutto inedito. Il cast di comici è formato da: Maurizio Battista, Alessandro Bianchi, Giovanni Cacioppo, Dario Cassini, Francesco Cicchella, Raul Cremona, Gianluca De Angelis, Alberto Farina, Barbara Foria, Giuseppe Giacobazzi, Gli Oblivion, Antonio Ornano, Valentina Persia, Pino e Gli Anticorpi, Marta Zoboli.

Dove vederlo in tv e in streaming (dal 19 maggio)

Only Fun - Comico Show va in onda a partire da giovedì 19 maggio in prima serata su Nove alle 21.25 e in diretta streaming sul sito web della rete.