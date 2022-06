L’Ora - Inchiostro contro piombo: anticipazioni seconda puntata (15 giugno 2022)

La seconda puntata (di cinque) de “L’Ora – Inchiostro contro piombo” va in onda su Canale 5 mercoledì 15 giugno alle 21.20. La serie è ispirata alla storia vera del giornale L’Ora e del suo storico direttore Vittorio Nisticò, e in questo secondo appuntamento ci mostra le trame che si nascondono dietro Michele Navarra, il temibile padrino siciliano: i giornalisti indagano e si recano a Monteleone. Leggiamo le anticipazioni della puntata.



L’Ora - Inchiostro contro piombo: anticipazioni della seconda puntata (15 giugno 2022)

Il quotidiano L’Ora fa molto parlare di sé: la passione e il coraggio che si celano dietro alle pagine sono percepibili ai più e i dati di vendita continuano a essere in crescita. Forti di questi successi, il direttore Antonio Nicastro e i suoi giornalisti continuano a indagare sul dottore Michele Navarra, medico chirurgo ma anche padrino molto influente, legato ai responsabili dei misfatti accaduti fra Palermo e Corleone. Ed è in quest'ultimo luogo che i giornalisti si dirigono: qui si imbattono in una manifestazione contro il latifondo.

A capo delle proteste vi è Vito Monteleone, un giovane sindacalista erede dello scomparso Perrotta. Il codice d’onore di Navarra sta per essere superato: l’uomo ha il fiato sul collo della nuova mafia, ancora più pericolosa, rappresentata da Luciano Liggio. Quest’ultimo è il principale scagnozzo di Navarra, ma sta tramando per spodestarlo. Nel cast della serie troviamo Claudio Santamaria, nel cast della fiction troviamo Silvia D’Amico, Selene Caramazza, Marcello Mazzarella, Bruno di Chiara, Francesco Colella e Maurizio Lombardi.

Dove e quando vedere “L’Ora - Inchiostro contro piombo” (15 giugno 2022)

La seconda puntata de “L’Ora - Inchiostro contro piombo” viene trasmessa da Canale 5 mercoledì 15 giugno a partire dalle 21.20. La fiction è visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.