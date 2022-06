L’Ora - Inchiostro contro piombo, su Canale 5: anticipazioni della quinta puntata

La quinta (e ultima) puntata de “L’Ora – Inchiostro contro piombo” va in onda su Canale 5 mercoledì 6 luglio alle 21.20. La morte di Domenico provoca uno stato di rabbia e incredulità in redazione: i colleghi indagano sull’accaduto. Intanto Nicastro viene ricoverato a causa della sua ulcera. Leggiamo le anticipazioni della puntata.

L’Ora - Inchiostro contro piombo: anticipazioni della quinta puntata (6 luglio 2022)

In onda mercoledì 6 luglio, l’ultimo appuntamento con “L’Ora – Inchiostro contro piombo” chiude molte delle vicende precedentemente raccontate. Quella che vediamo ad inizio puntata è una redazione decisamente scossa: la morte di Domenico ha gettato in uno stato di rabbia e sconforto i giornalisti. Enza e Salvo decidono di muoversi in prima persona e si dirigono verso Corleone con l’intenzione di fare piena luce sulla domanda che li attanaglia: cosa è successo davvero a Domenico? Il direttore Antonio Nicastro è invece costretto a un ricovero in ospedale: l’ulcera perforante gli procura problemi e teme che la sua condizione possa degenerare. Nel corso di cinque puntate “L’Ora” ha raccontato parte della vera storia dell’omonimo quotidiano siciliano e del suo storico direttore Vittorio Nisticò; interpretato da Claudio Santamaria e per l'occasione ribattezzato Antonio Nicastro.

Dove e quando vedere “L’Ora - Inchiostro contro piombo” (6 luglio 2022)

La quinta e ultima puntata de “L’Ora - Inchiostro contro piombo” viene trasmessa da Canale 5 mercoledì 6 luglio a partire dalle 21.20. La fiction è visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.