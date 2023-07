Ornella Muti stronca il Grande Fratello: le parole dell'attrice

I produttori del Grande Fratello, e anche il suo conduttore Alfonso Signorini, stanno lavorando per mettere insieme il cast per la nuova edizione del reality Mediaset. Le ultime voci sul programma avevano come protagonista Pier Silvio Berlusconi, secondo le indiscrezioni l'amministratore delegato avrebbe bocciato in toto la prima lista di nomi tra cui anche quattro personaggi famosi. Pier Silvio vuole dare un'impronta diversa al suo show e il primo passo è proprio trovare il cast giusto.

Da giorni sui social circola la notizia che Ornella Muti avrebbe preso parte al reality, ma al settimanale Oggi, la diva ha categoricamente smentito."Non ci andrei mai, faccio l'artista non il trash", queste le parole di Muti, 68 anni, che avrebbe rifiutato anche l'invito a prendere parte a Ballando con le stelle. Una risposta che non lascia spazio a interpretazioni.