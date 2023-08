Oroscopo Paolo Fox oggi 17 agosto 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 agosto 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 17 agosto 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 agosto 2023: Ariete

Cari ariete, superati alcuni impicci economici, il periodo continua a essere favorevole: molti di voi sono innamorati e anche i nuovi amori promettono molto. Per quanto riguarda il lavoro, guardare avanti ma muoversi con cautela: le occasioni interessanti non mancheranno, purché si seguano le piste più sicure.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 agosto 2023: Toro

Cari toro, negli ultimi mesi alcuni imprevisti - che possono essere stati di vario tipo - ma è arrivato il momento di ricaricare le pile: le belle occasioni sono in arrivo. Potreste riprendervi rivincite nei confronti di persone che hanno ostacolato le vostre idee. In amore non volete imposizioni e potrebbero esserci dissidi con persone che si vorrebbero più vicine.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 agosto 2023: Gemelli

Cari gemelli, la giornata si prospetta piatta o addirittura mediocre se vi lanciate in polemiche evitabili: la pazienza è d'obbligo. Le coppie formate da poco potrebbero attraversare qualche incertezza sul piano economico. Potreste aver bisogno di recuperare l'energia fisica, attualmente in calo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 agosto 2023: Cancro

Cari cancro, l'odierna giornata si presenta ideale per discutere con partner e parenti di cose che non vanno: si rischia, altrimenti, di arrivare al prossimo weekend con una eccessiva carica di nervosismo. Coloro che sono stati protagonisti di progetti fallimentari potranno presto riscattarsi



