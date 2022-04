Orsini ha perso il lavoro

L’università Luiss di Roma ha comunicato che l'accordo di collaborazione con Eni per la realizzazione dell'Osservatorio sulla sicurezza internazionale, affidato dall'ateneo al professor Alessandro Orsini, è giunto a scadenza da circa due mesi e non sarà rinnovato. Nel comunicato dell'ateneo romani si legge che sono stati chiusi i canali di comunicazione dell'Osservatorio, incluso il sito internet 'sicurezza internazionale'.

Orsini è intervenuto spesso negli ultimi due mesi come commentatore sui giornali e come ospite in talk show televisivi con analisi sul conflitto in corso in Ucraina dal 24 febbraio.