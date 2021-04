Il 'prezzemolino' Tommaso Zorzi e tutti gli ospiti della terza puntata di "Avanti un altro pure di sera"

Domenica 25 aprile, su Canale 5, in prime-time, nuovo appuntamento con «Avanti un altro! Pure di sera». Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti, conduce il game-show che questa settimana vede protagoniste le categorie Sosia e Virtù.

Come capo-squadra delle due squadre che si giocheranno il tutto per tutto per aggiudicarsi vittoria e montepremi, rispettivamente, Justine Mattera e Lorella Boccia. Tra gli ospiti che porranno bizzarre e imprevedibili domande ai concorrenti, Tommaso Zorzi. Per l'influencer milanese si tratta dell'ennesimo impegno in Mediaset, nuova risorsa di Mediaset nonché opinionista dell'Isola, conduttore del nuovo programma 'Il punto Z' su Mediaset Plady, ospite fisso al Maurizio Costanzo Show, conduttore su R101 del nuovo programma quotidiano 'Facciamo finta che', condotto proprio da Costanzo.

Non mancheranno il salottino, capitanato da Miss Claudia, e i personaggi storici del programma, tra cui il Bonus Daniel Nilsson, lo Iettatore Franco Pistoni, la Bonas Sara Croce, la Bona Sorte Francesca Brambilla, la Regina del Web Laura Cremaschi. Inoltre, sempre presente la coppia comica formata da Pablo e Pedro.

La sfida finale tutta al contrario incoronerà, come di consueto, il campione della serata.

«Avanti un altro! Pure di sera» è prodotto da Endemol Shine Italy e Mediaset.