C'è Posta per te, anticipazioni: Paolo Bonolis e tutti gli ospiti

Domani, sabato 13 dicembre 2021, alle 21.20 su Canale5, torna Maria De Filippi con “C’è Posta per Te” in una nuova puntata ricca di storie emozionanti e tantissimi ospiti.

Gli ospiti di C'è Posta per Te

Al centro della puntata, come sempre, difficili vicende sentimentali da sbrogliare e inaspettate sorprese pensate per rendere felice un amico caro o un familiare. Ma anche due presenze d'eccezione. Sono due gli ospiti di questa settimana: l’istrionico e amato mattatore della tv Paolo Bonolis e la straordinaria atleta del nuoto internazionale Federica Pellegrini. Svestiti i loro panni da “star”, i volti noti mostrano un aspetto che non si conosce, si mettono in gioco in prima persona per regalare attimi indimenticabili attraverso parole di conforto ma anche gesti concreti che possono aiutare le persone protagonista delle storie in un momento di difficoltà.

Il format di C'è Posta per Te

Le persone che si rivolgono alla redazione del programma trovano il coraggio di mettere in gioco i loro sentimenti più profondi e le loro emozioni più intime con la speranza di riallacciare rapporti familiari complicati, ritrovare il primo amore o dedicare una sorpresa speciale ad un proprio caro. Ma a “C’è Posta Per Te” trovano spazio anche le storie simpatiche e giocose quando a scrivere al programma sono persone adulte alla ricerca di un primo amore che gli aveva fatto battere il cuore (vissuto magari 50 anni prima). E poi… le sorprese ad un genitore, ad un figlio ad una persona amata che merita la tua gratitudine e a cui vuoi dedicare una gioia speciale dove vengono coinvolti, appunto, a sorpresa i loro beniamini del cinema, della televisione, dello sport e della politica.

I postini di C'è Posta per Te

A recapitare gli inviti a partecipare quattro postini: Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Chiara Carcano e Andrea Offredi che in sella alle biciclette girano in lungo e in largo l’Italia e l’estero.

Il programma e’ ideato e condotta da Maria De Filippi, prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset. Regia: Paolo Pietrangeli.