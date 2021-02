C'è Posta per te, penultima puntata: Gerry Scotti, Lorenzo Insigne ospiti e tutte le anticipazioni

“C’è Posta per Te”, programma leader assoluto negli ascolti di questa stagione tv, torna con il suo ottavo e penultimo appuntamento domani, sabato 27 febbraio, in prima serata su Canale 5. Come sempre protagoniste del seguitissimo show condotto da Maria De Filippi sono le storie che questa settimana coinvolgono come ospiti anche due grandi personaggi dello spettacolo e dello sport, ovvero Gerry Scotti e Lorenzo Insigne.

Gerry Scotti e Lorenzo Insigne ospiti

Attesissimo è Gerry Scotti: tra i re dell'intrattenimento di Canale 5, Gerry è uno dei volti più amati della tv. Gli ultimi mesi sono stati per lui segnati da gioie e dolori: oltre alla lotta contro il coronavirus, che lo ha portato ad un passo dalla terapia intensiva per poi concludersi nel migliore dei modi, il conduttore è diventato di recente nonno della piccola Virginia, nata dalla relazione del figlio Edoardo. A C'è Posta sarà ospite per sostenere una famiglia protagonista delle storie.

Spazio poi al capitano e bomber del Napoli Lorenzo–il Magnifico- Insigne. Ventinove anni, è uno dei campioni sportivi più apprezzati del momento ed è pronto a mettere in gioco il suo lato umano all'interno del people show in modo inedito.

Il format di C'è Posta per Te

Ma al centro della puntata ci saranno come sempre le storie. Storie ad una fratture insanabili tra coppie o famiglie, che vedranno De Filippi nel ruolo di mediatrice. Ma anche storie simpatiche e giocose: impossibile non lasciarsi travolgere dal racconto quando a scrivere al programma sono persone adulte alla ricerca di un primo amore che gli aveva fatto battere il cuore (vissuto magari 50 anni prima).

A recapitare la posta per tutta l’Italia, come sempre, il quartetto composto da Chiara Carcano, Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni e Andrea Offreddi. Il programma è ideato da Maria De Filippi e Alberto Sivestri, scritto con Lucia Chiorrini e prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset. La regia è affidata a Paolo Pietrangeli.

In basso, Gerry Scotti e Lorenzo Insigne ospiti di C'è Posta per Te