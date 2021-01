C'è Posta per Te, il colpaccio di Maria: arriva Zaniolo con la mamma. Ecco tutti gli ospiti

Domani, in prima serata su Canale 5 Maria De Filippi conduce il quarto appuntamento del sabato sera con “C’è Posta per Te”. A vent’anni dalla sua nascita, il programma ha mantenuto intatta la capacità di raccontare le storie e le emozioni della gente fotografando la società e i suoi cambiamenti. Questa settimana due grandi ospiti: l’amatissimo musicista e cantante Gianni Morandi e il centrocampista della Roma e della Nazionale Nicolo’ Zaniolo insieme alla sua mamma Francesca. Il programma ideato e condotta da Maria De Filippi, prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset. A recapitare gli inviti a partecipare quattro postini: Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Chiara Carcano e Andrea Offredi che in sella alle biciclette girano in lungo e in largo l’Italia e l’estero. Firma la regia: Paolo Pietrangeli.

Nicolò Zaniolo e Gianni Morandi ospiti di C'è Posta per Te

E' un 'colpo' importante quello messo a segno da Maria De Filippi, dal momento che Zaniolo, giovane calciatore, è al momento al centro dell'attenzione mediatica a causa dei gossip sul suo conto. Certo, la puntata del people show è registrata e dunque precedente alle indiscrezioni circolate sul conto del giocatore nelle ultime settimane, ma l'attenzione è comunque elevatisima. Zaniolo continua infatti a fare notizia anche al di fuori dall’ambiente calcistico, dopo la rottura con l’ex fidanzata Sara Scaperrotta, che aspetta da lui un bambino, e il suo presunto legame con la modella e attrice Madalina Ghenea (smentito dalla diretta interessata). E proprio la madre del calciatore, Francesca Costa, è intervenuta per dire la sua dopo l’intervista a una persona anomima che si è qualificata con una zia di Sara Scaperrotta che avrebbe attaccato duramente la famiglia Zaniolo. Di quella intervista, dice Costa, “ci sono parecchi punti da rivedere perché non corrispondono a realtà”.

Spazio poi a Gianni Morandi: il musicista accompagnerà i protagonisti di una delle storie al centro della puntata.

C'è Posta per Te, le storie e l'incontro con Maria

Per il resto, la puntata sarà incentrata come sempre sulle storie. Con una straordinaria capacità di racconto e di ascolto, Maria De Filippi cerca sempre di capire le vere ragioni che hanno portato una determinata storia ad una frattura insanabile, cerca di mediare una situazione sentimentale forse giunta al capolinea. Queste storie trattano vicende spesso sentimentali come amori perduti, lunghe lontananze da un familiare, dissapori di coppia, primi amori mai dimenticati. Milioni i telespettatori incollati allo schermo ogni anno.

Ma a “C’è Posta Per Te” trovano spazio anche le storie simpatiche e giocose quando a scrivere al programma sono persone adulte alla ricerca di un primo amore che gli aveva fatto battere il cuore (vissuto magari 50 anni prima). E poi… le sorprese ad un genitore, ad un figlio ad una persona amata che merita la tua gratitudine e a cui vuoi dedicare una gioia speciale dove vengono coinvolti a sorpresa i loro beniamini del cinema, della televisione, dello sport e della politica. Beniamini che, svestiti i loro panni da “star”, mostrano un aspetto che non si conosce, si mettono in gioco in prima persona per regalare attimi indimenticabili attraverso parole di conforto ma anche gesti concreti che possono aiutare in un momento di difficoltà. Per i telespettatori a casa e per il pubblico in studio sentire le storie raccontate nel people show significa rivedere un pezzo della propria vita, immedesimarsi ed emozionarsi.