Domenica In, gli ospiti di Mara Venier il 5 marzo 2023: scaletta e anticipazioni

Tanti ospiti nella puntata di Domenica In on onda oggi, domenica 5 marzo, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e su Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. Alla guida come sempre la storica padrona di casa Mara Venier.

In apertura di puntata spazio a Lino Banfi e la figlia Rosanna, che si racconteranno in una lunga intervista nella quale ripercorreranno i momenti più belli e intensi vissuti al fianco dell’amata Lucia Zagaria, moglie di Lino e mamma di Rosanna e Walter, scomparsa il 22 febbraio scorso, all’età di 85 anni.

In studio poi Loretta Goggi, impegnata nelle prove dello show ‘Benedetta Primavera’, che vedremo su Rai1 da venerdì 10 marzo: l'icona della tv farà un’incursione nello studio di Mara Venier per dare qualche anticipazione sul nuovo show che segna il suo ritorno alla conduzione nel quale canterà, imiterà e duetterà con tanti ospiti a sorpresa.

E ancora tra gli invitati il comico Alessandro Siani, impegnato in teatro con il suo spettacolo ‘Extra Libertà - Live Tour’, che parlerà del suo legame con Napoli e di un tema a lui molto caro come l’amicizia, al centro anche del suo ultimo film ‘Tramite Amicizia’, campione di incassi nelle sale cinematografiche.

E poi la musica di Fabio Concato, che canterà alcuni suoi successi come “Domenica Bestiale”, “Rosalina” e “Fiore di Maggio” accompagnato dall’orchestra di ‘Domenica In’ diretta dal maestro Stefano Magnanensi, Direttamente da Sanremo tra i cantanti del ‘Festival di Sanremo 2023’ ci saranno LDA con “Se poi domani” e i Colla Zio con “Non mi va”.

Infine gli attori di ‘Mare Fuori’, tra cui Nicolas Maupas (Filippo Ferrari), Giacomo Giorgio (Ciro Ricci) e Raiz (Don Salvatore Ricci), la serie tv del momento in onda il mercoledì sera su Rai2, saranno invece i protagonisti di un incontro con alcuni fan che, insieme a Mara, gli porranno alcune domande in studio.