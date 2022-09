Piazzapulita, stasera in tv: gli ospiti

In onda oggi su La7, la seconda puntata stagionale di Piazzapulita presenta diversi approfondimenti: si va dalla guerra in Ucraina alla crisi energetiche, dalle elezioni politiche al diritto all’aborto. Scopriamo le anticipazioni della serata.

Anticipazioni della puntata di Piazzapulita (15 settembre 2022)

Tornato dopo le vacanze estive, Corrado Formigli ha trovato per il suo Piazzapulita una quantità elevata di argomenti, tutti di eccezionale importanza. Oggi, 15 settembre, la seconda puntata stagionale affronta il tema caldissimo della controffensiva ucraina. Molte sono le ipotesi che si susseguono in questi giorni e, mentre Kiev chiede cautela, Mosca minaccia una risposta su tutti i fronti; e se in molti parlano di un Putin in enorme difficoltà, qualcuno teme l’arma nucleare tattica. Il programma dedica poi ampio spazio ai tanti imprenditori che stanno facendo i conti con le conseguenze della crisi energetica. Memore anche degli eventi d'oltreoceano, Formigli pone all’attenzione dei telespettatori la seguente domanda: se governerà la destra il diritto all’aborto verrà toccato?

Gli ospiti della puntata di questa sera

Gli ospiti della seconda puntata stagionale di Piazzapulita sono: Tito Boeri, professore dell’Università Bocconi di Milano; Alessandro Campi, professore dell’Università degli Studi di Perugia; l’attore e conduttore (radiofonico e televisivo) Fabio Canino; Nunzia De Girolamo e i giornalisti Francesco Borgonovo, Stefano Cappellini, Sergio Rizzo e Alessandra Sardoni. Atteso inoltre un intervento di Stefano Massini, con uno dei suoi racconti.

Dove vedere Piazzapulita stasera in tv (giovedì 15 settembre)

La nuova puntata di Piazzapulita va in onda oggi, 15 settembre, alle 21.15 su La7; ed è inoltre visibile in streaming sul sito ufficiale della rete.