C'è Posta per Te, tutte le anticipazioni dell'ultima puntata con Alessandra Amoroso e Luciana Littizzetto

Appuntamento domani, sabato 13 marzo, in prima serata su Canale 5 col people show campione di ascolti condotto da Maria De Filippi

Ultima puntata di C'è Posta per Te. L'appuntamento col gran finale, impreziosito dal parterre di ospiti e celebrità, è domani, sabato 13 marzo, in prima serata su Canale 5. Maria De Filippi conduce sulla rete ammiraglia Mediaset la serata conclusiva del programma che ancora una volta si è confermato lo show d’ intrattenimento più visto della stagione. In studio Luciana Littizzetto e Alessandra Amoroso.

C'è Posta per Te, ultima puntata: ospiti Alessandra Amoroso e Luciana Littizzetto

Super ospiti in studio due donne straordinarie. In primis Luciana Littizzetto, habituèe del salotto di Maria De Filippi, di cui è già stata ospite più volte in passato con la sua inarrestabile ed intelligente ironia.

Spazio poi ad una delle interpreti più amate della musica italiana, Alessandra Amoroso. Anch'essa vicina alla conduttrice, ha cominciato la sua carriera proprio nel talent show Amici di Maria De Filippi, per poi scalare le classifiche italiane.

Il format di C'è Posta per Te

Si chiude così una stagione fortunata per il people show di Mediaset: gli ascolti hanno mantenuto infatti le aspettative degli anni passati. E il programma ha mantenuto fede alla sua mission: raccontare le storie della gente che da sempre emozionano nel profondo e fotografano la società.

Il programma è ideato da Maria De Filippi e Alberto Sivestri, scritto con Lucia Chiorrini e prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset. Firma la regia Paolo Pietrangeli.