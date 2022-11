Tale e Quale Show: Andrea Dianetti commuove tutti con "Ovunque Sarai", il video

Non è un caso che a vincere la puntata di Tale e Quale Show, in onda ieri sera su Rai Uno, sia stato Andrea Dianetti. La sua interpretazione di "Ovunque Sarai", canzone porta a Sanremo 2021 da Irama, ha commosso tutti in studio e a casa, dove i telespettatori si sono lasciati emozionare dal brano e dall'intensità della esibizione. Ex concorrente di Amici, Dianetti, 35 anni, ha così portato a casa la prima vittoria nel varietà condotto da Carlo Conti: "È una canzone che emotivamente scava - ha detto del testo, rivolto a qualcuno che purtroppo non c'è più - però non vorrei fare pena a nessuno. Sono coperto d’amore ma senz'altro ci sono figure che hanno una valenza e nella vita sarebbe bello portarle con sé più tempo possibile". Poco dopo la performance, Andrea ha voluto dedicare la sua interpretazione proprio ad un suo caro che non ce l'ha fatta, pur non svelandone il nome.