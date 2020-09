Pablo Trincia lascia ‘Chi l’ha visto?’ e “forse la tv”: l’annuncio sui social

Pablo Trincia lascia ‘Chi l'ha visto?’ e “forse la Tv”: a dare comunicazione di quella che pare essere una svolta professionale è stato lo stesso giornalista con un tweet lanciato per annunciare il suo ultimo servizio realizzato per il programma di Rai Tre. “Stasera va in onda il mio ultimo servizio per #chilhavisto. E chissà, forse per la TV in generale”, ha scritto Trincia, già nella squadra de ‘Le Iene’ di Italia Uno prima di iniziare a collaborare con Federica Sciarelli nel 2019. "Ci sono cose nuove da fare" ha poi risposto il giornalista ai follower che gli hanno chiesto i motivi della decisione che pone la parola fine a un’esperienza decennale definita “splendida”.

È stata un'esperienza splendida, durata più di 10 anni...



Ma adesso ci sono cose nuove da fare 😎



A presto! — Pablo Trincia (@PabloTrincia) September 16, 2020

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La carriera di Pablo Trincia

Pablo Trincia, 43 anni, ha iniziato la carriera giornalistica nel 2005 come freelance per diverse testate – fra cui La Stampa, il Venerdì di Repubblica, l'Espresso. Nel 2009 è diventato inviato del programma di Italia 1 Le Iene, per poi lasciare 6 anni dopo e passare a programmi come Servizio pubblico e Announo su La 7. Dal gennaio 2017 ha condotto con Valentina Petrini il programma Cacciatori sul canale Nove e contemporaneamente è tornato tra gli inviati della trasmissione Le Iene. Nel settembre 2019 Pablo è diventato inviato di Chi l'ha visto?, esperienza terminata quest’anno.