Com'è successo che Quarto Potere è stato superato da Paddington 2 come miglior film di sempre

Per chi ama il cinema, Rotten Tomatoes è un nome probabilmente molto familiare, perché è il più noto e partecipato sito di recensioni di film al mondo. Da qualche ora, però, Rotten Tomatoes ha scatenato un caso che sta facendo parlare, tra l'indispettito e il divertito, tutti i cinefili del mondo: Citizen Kane, il film di Orson Welles tradotto in italiano come Quarto Potere, ha perso il primo posto nella classifica di Rotten Tomatoes sui migliori film di sempre.

La classifica di Rotten Tomatoes sui migliori film di sempre

Nella classifica ponderata sui migliori film di sempre visibile su Rotten Tomatoes, che tiene conto anche del numero di recensioni di un film, ora Citizen Kane - Quarto Potere è ora al terzo posto, superato da Accadde una notte (film del 1934 di Frank Capra) con il 99% di rating e 96 recensioni, al primo posto, e da Black Panther (film del 2018 col compianto Chadwick Boseman) col 96% e 520 recensioni, al secondo posto.

Se invece consideriamo solo la percentuale di recensioni positive, al 100% ci sono grandi classici come Rebecca - La prima moglie, Tempi Moderni, Singin' in the rain e Il monello, ma anche film recenti come Paddington 2 o Senza lasciare traccia.

Perché Quarto Potere è stato declassato dal primo posto dei migliori film

La perdita del primo posto detenuto - praticamente da che esiste Rotten Tomatoes - da Citizen Kane non ha niente a che vedere con il recente film premio Oscar Mank, ma nasce dal cosiddetto Archival Project del portale, che sta scandagliando gli archivi dei giornali per trovare recensioni ai film usciti molti anni fa.

E, proprio durante questa ricerca, è stata riscoperta una recensione negativa che un giornalista del Chicago Tribune fece nel 1941, quando Citizen Kane uscì nei cinema americani. L'articolo era firmato Mae Tinèe, che era (ed è) uno pseudonimo con un gioco di parole con gli spettacoli matinée (cioè di mattina) dei cinema; difatti, su Rotten Tomatoes la pagina dedicata alle recensioni di Mae Tinee prese dal Chicago Tribune coprono cinquanta film, dagli anni '10 ai '60 del secolo scorso.

"È interessante. È differente. In effetti, è abbastanza bizzarro da diventare un pezzo da museo. Ma il suo sacrificio della semplicità in favore dell'eccentricità gli fa perdere in garbo e intrattenimento" si legge nella recensione, che grazie al lavoro d'archivio di Rotten Tomatoes è leggibile interamente in una foto della pagina.

Come ha reagito Paul King, il regista di Paddington

The Hollywood Reporter ha parlato con Paul King, il regista di Paddington 2, che per chi non lo sapesse è (ovviamente il sequel di Paddington) un film del 2017 per bambini che mischia animazione e attori veri (tra cui anche Hugh Grant), e che ha come protagonista un orsetto peruviano parlante e vestito con un cappotto e un cappello, che vive a Londra (il nome Paddington deriva dalla stazione della metro dove si è perso arrivando in città) ospitato da una famiglia di persone.

Paul King ha ovviamente ridimensionato il "sorpasso", dicendosi onorato anche solo di poter stare in una classifica dove c'è anche un capolavoro storico come Quarto Potere. Ha poi scherzato immaginandosi le possibili reazioni che avrebbe Orson Welles alla notizia, e infine ha fatto una battuta diretta agli amanti di Citizen Kane: "Farò in modo che non mi dia alla testa e non costruirò la mia Xanadu, ma già che ci sono mi faccio un modellino di terracotta" ha detto King, riferendosi al nome della proprietà (nel doppiaggio italiano Candalù) che Charles Foster Kane si fa costruire in Quarto Potere, a sua volta prendendo il nome da un'antica e favolosa cittadella fatta erigere nel '300 da Kublai Khan in Mongolia.