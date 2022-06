La vera storia di "Padrenostro", film stasera in tv con Pierfrancesco Favino

Padrenostro va in onda stasera in tv, domenica 19 giugno, alle 21.25 su Canale 5. Il film si ispira alla vera storia di Alfonso Noce, vicequestore che nel 1976 fu vittima di un attentato dal quale riuscì a sopravvivere. Il tutto è narrato dal punto di vista del figlio di 10 anni, Valerio. Scopriamo qualcosa in più su questa pellicola.

Padrenostro: trama e cast

”Padrenostro” è un film che si basa sulla storia dall'attentato, avvenuto nel 14 dicembre del 1976, al vicequestore Alfonso Noce da parte dei Nuclei Armati Proletari. Per l'accaduto morirono il poliziotto Prisco Palumbo e il terrorista Martino Zicchitella. Alfonso Noce è il padre del regista Claudio, qui al suo terzo lungometraggio, presentato in concorso alla 77ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Per questo film Pierfrancesco Favino ha vinto la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile. Fanno parte del cast anche Barbara Ronchi e i giovani Mattia Garaci e Francesco Gheghi.

La vera storia di Padrenostro

La storia ha luogo a Roma, nel 1976, durante gli anni di piombo. Valerio è un bambino di 10 anni, figlio del commissario Alfonso Le Rose. In quella che sembra una qualunque giornata, assiste con la madre Gina all'attentato del padre, che resta ferito ma sopravvive. I responsabili fanno parte di un commando di terroristi dei NAP. La famiglia è emotivamente sconvolta. Di lì a breve Valerio conosce Christian, un ragazzino di pochi anni più grande di lui. L'amicizia con Christian, uno sconosciuto ribelle, segna l'intera estate e, forse, tutta la sua vita.

Dove vedere Padrenostro (domenica 19 giugno)

“Padrenostro” viene trasmesso da Canale 5 domenica 19 giugno a partire dalle 21.25. Il film è visibile anche in live streaming e on demand su Infinity.