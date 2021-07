Palinsesti Mediaset 2021-2022: tutte le novità e i grandi esclusi

Grandi esclusi, graditi ritorni e parecchie novità in casa Mediaset per la prossima stagione televisiva. A presentare i palinsesti 2021-2022 è stato oggi Piersilvio Berlusconi in occasione della conferenza stampa annuale. A fare notizia, oltre alla cancellazione dei due show di Barbara d'Urso Live Non è la d'Urso e Domenica Live, anche l'addio di Alessia Marcuzzi dopo 25 anni di onorato servizio, il ritorno di Scherzi a Parte con Enrico Papi e de La Talpa (ancora senza conduttore) e il bis di Pio e Amedeo.

Canale 5

Le novità:

Torna su Canale 5 lo show comico Scherzi a parte. Alla guida ci sarà Enrico Papi, vecchia guardia Mediaset che negli ultimi anni aveva militato su Tv 8 alla guida di game show. Questo è quanto c'è di ufficiale, ma le indiscrezioni (tutte da confermare) raccontano che l'addio di Marcuzzi sia seguito (anche) ad un rifiuto di condurre questa trasmissione in coppia con Papi, con cui i trascorsi non sarebbero dei più rosei. Il giorno prescelto per la messa in onda è la domenica.

Verissimo con Silvia Toffanin raddoppia: oltre all'appuntamento del sabato, si aggiunge quello della domenica pomeriggio

La domenica del villaggio. Piersilvio Berlusconi si augura che alla guida ci sia Gerry Scotti.

Star in the star, condotto da Ilary Blasi. Un nuovo spettacolo musicale in stile talent show.

D’Iva, due serate dedicate a Iva Zanicchi

La talpa

Zelig, tre serate condotte da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio di celebrazione dello show. Tra gli ospiti, Aldo Giovanni e Giacomo e Aldo e Ale e Franz

Una serata per Claudio Baglioni ancora work in progress (ed incerta)

Nuovo programma Fascino (non condotto da Maria De Filippi)

Renato Zero 70 anni

Uno speciale con Michelle Hunziker di due puntate

Tra i confermati:

All Together Now con Michelle Hunziker. Appuntamento che si moltiplica: arriva infatti All Together Now Kids, due serate speciali vicine al Natale. Avanti un altro pure di sera con Paolo Bonolis.

Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini ed opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Doppio appuntamento settimanale.

Tu si que vales

Felicissima Sera con Pio e Amedeo

C'è Posta per Te

Amici

Caduta Libera

Nel daytime tutti confermati: Mattino Cinque, Forum, soap, Uomini e donne, Pomeriggio 5.

Le fiction annunciate: Luce dei tuoi occhi; Giustizia per tutti; Una famiglia per bene; Tutta colpa di Freud; Fosca; Destini in fiamme; L’ora; Buongiorno Mamma 2.

Italia Uno

Le novità: