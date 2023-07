Palinsesti Mediaset 2023-24, chi entra e chi esce: stop a d'Urso, dentro Berlinguer e Merlino. Arrivano Temptation invernale e la Talpa

Palinsesti storici, quelli presentati da Mediaset nella serata di ieri, negli studi di Cologno Monzese, a Milano. Un mese fa la scomparsa del fondatore Silvio Berlusconi, nel futuro il prosieguo del cambio di passo inaugurato negli ultimi tre anni dall'amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi. Dopo un commosso omaggio dei dipendenti dell'azienda all'ad, che hanno voluto così ringraziarlo per la presenza costante seppur in un momento complesso come la perdita del padre ("Avanti Insieme, grazie Pier Silvio", gli hanno scritto in un video omaggio), la presentazione delle novità della prossima stagione. Tante novità. Che hanno a che fare prima di tutto con un turn over di nomi di peso: Myrta Merlino arriva da La 7 al posto di Barbara d'Urso; Bianca Berlinguer approda su Rete Quattro col fidato Mauro Corona. Belen Rodriguez perde due programmi: Tu si que vales, dove arriva Luciana Littizzetto (in fuga da Rai Tre insieme a Fabio Fazio) e Le Iene, che vedranno al timone Veronica Gentili.

Raddoppia Temptation, torna l'effetto nostalgia. Bis per Scotti e Papi

Raddoppia "Temptation Island" di Maria De Filippi, che avrà anche una stagione invernale, oltre a quella estiva tradizionale. Torna "La Talpa", ormai da anni invocata dal pubblico. E l'effetto nostalgia - che sta divagando in maniera trasversale nella tv generalista, dalla Rai a Mediaset - prosegue con la messa in onda della "Ruota della Fortuna", preserale iconico di Mike che vedrà al timone Gery Scotti. A lui andrà anche un altro gradito ritorno, quello di "Io canto generation", rivisitazione in chiave moderna dello show "Io Canto". Promosso con due programmi anche Enrico Papi, sebbene ancora non si conoscano i titoli. Ignoto invece il futuro di Ilary Blasi: l'azienda è soddisfatta dei risultati, ma le indiscrezioni parlano di un cambio della guardia. Resta nella sua comfort zone Silvia Toffanin, tra i volti che ha maggiormente guadagnato punti nell'apprezzamento del pubblico negli ultimi anni, che resta al suo Verissimo (già raddoppiato in passato) senza scalpitare per la prima serata ("è felice così, anzi siamo noi televisivi a insistere", assicura Pier Silvio, che è anche il suo compagno di vita). Tanto meno scalpita per scendere in politica Pier Silvio stesso, che anzi nega in questo senso qualsiasi possibilità nel raccogliere il testimone del padre, fondatore di Forza Italia: "Non credo sia giusto lasciare la cose a metà. E Mediaset sta attraversando un momento di profondissima crescita".

Come sta cambiando Mediaset

Il momento di "profondissima crescita" è cominciato editorialmente nel 2020, quando c'è stato un maggior investimento nel prodotto, ovvero nelle serate made in Mediaset, che hanno portato risultati sperati. Di pari passo con l'aumento di quantità e qualità di intrattenimento, "gli ascolti sono sempre cresciuti". E oggi il cambio di passo prosegue con forza sul daytime che, nelle intenzioni di Pier Silvio, sarà orientato a un approccio più giornalistico: per questo arriva Myrta Merlino. Sulla stessa linea il cambio della guardia alle Iene. Di pari passo, in prima serata, l'invito è a "non superare certi limiti nei reality show", a mantenere sobrità insomma, ma al tempo stesso a evitare di demonizzarli. Intanto Mediaset guarda all'estero e punta su "Media for Europe" ovvero "una nuova società che ha il compito di portare avanti e sperimentare tutto ciò che unisce l'advertising moderno legato alle nuove tecnologie in ambito internazionale". All'orizzonte non c'è invece alcun interesse in una eventuale trattativa con Urbano Cairo, né l'idea di trasformare la casa di Arcore in un museo in memoria di Silvio.

Canale 5

- Myrta Merlino prende la conduzione di "Pomeriggio 5" al posto di Barbara d'Urso. L'obiettivo è dare alla trasmissione un impronta più giornalistica, orientata verso l'attualità e la cronaca. "Non è una punizione per Barbara", precisa l'ad "La ringrazio, anche personalmente, per il lavoro che ha fatto, per la professionalità e l'impegno". Il contratto di d'Urso scade a dicembre.

- Temptation Island raddoppia: avrà una edizione invernale, oltre a quella tradizionale estiva. Andrà in onda da dopo Natale e "ancora non sappiamo come si chiamerà", spiega Pier Silvio. Per quanto riguarda Fascino, ovvero la società di produzione di Maria De Filippi, resta poi il solito asset di successo composto da "Tu sì que vales", "C'è Posta per Te", "Amici".

- Due nuovi programmi per Gerry Scotti. "Io canto generation", versione evoluta di "Io canto", show dedicato al talento dei bambini (i casting in corso, ndr), che andrà in onda tra il prossimo autunno e la prossima primavera; a lui va anche una versione evoluta della "Ruota della Fortuna", iconico preserale di Mike Bongiorno, che resta nella stessa fascia. "È un onore e un privilegio", commenta Scotti. Per lui è ovviamente confermata anche Caduta Libera.

- "Ciao Darwin" torna in autunno e primavera. Le registrazioni si sono appena concluse.

- In esclusiva andrà in onda "Amore più iva". Uno speciale televisivo che nasce dallo spettacolo di Checco Zalone, in onda tra metà ottobre e metà novembre. Qui Zalone nacque televisivamente.

- Il Grande Fratello torna in una versione ibrida, né vip né nip ma "orientata alle storie, soprattutto dei concorrenti". Agli autori si chiede maggior sobrietà, meno strabordamenti nel trash. È questo un format legato storicamente a Pier Silvio Berlusconi: fu lui a portarlo in Italia. "Spesso la stampa scrive male dei reality show perché occupano tanto spazio e costano poco", spiega l'ad. "Possono non piacere, neanche io impazzisco. Ma fingere che non siano ciò che piace al pubblico vuol dire non essere connessi alla realtà".

- Poi ci sono le prime serate brevi ma intense, ovvero i cosiddetti "colpi di luce del palinsesto", per usare le parole di Berlusconi. "Zelig" (non solo in autunno, ma anche in primavera), "Michelle Impossible", "Felicissima sera", "Il volo" che si prende anche il concerto di Natale 2024. Altre serate musicali riguarderanno Elisa, Max Pezzali, Orietta Berti.

- Torna poi il Karaoke. Un forma tradizionale ma "in maniera differente". Andrà in onda dall'arena di Verona.

Rete Quattro

Anche Rete Quattro prosegue il cambio di fisionomia. "Abbiamo trasformato Rete 4 da una rete che mandava in onda film a una rete di informazione. Abbiamo già fatto un miracolo con prodotti di altissimo livello. Ora entriamo nella fase due, che significa allargare ancora di più le prospettive, avere un pubblico sempre più trasversale e professionisti di peso".

- Arriva su Rete Quattro Bianca Berlinguer. Con lei dovrebbe arrivare anche Mauro Corona. Si occuperà di due programmi: uno in staffetta con Nicola Porro, l'altro la vedrà sola al comando. "Sono molto felice di questo arrivo", spiega Berlusconi "Penso che sia una operazione importante per far crescere ulteriormente il peso della nostra informazione. Ho conosciuto una persona con cui si è instaurato un rapporto vero. Noi vogliamo parlare in maniera più trasversale possibile al pubblico".

- "Verità nascoste" è il nuovo programma di Gianluigi Nuzzi.

Confermati "Quarta Repubblica", "Fuori dal Coro", "Dritto e rovescio", "Zona Bianca", "Quarto grado".

Italia Uno

- "Le Iene". Dopo l'addio in corsa di Teo Mammucari, ex conduttore, a uscire dal programma è anche Belen Rodriguez. Al suo posto arriva Veronica Gentili. "Parliamo di una giovane giornalista che ha tenuto alla grande il prime time di Rete Quattro quindi la strada è di andare verso maggiori inchieste e attualità", dice Berlusconi.

- Torna "La Talpa". Andrà in onda nella seconda parte della parte prossima primavera, non ha ancora una conduttrice designata.

- A Enrico Papi saranno affidati due programmi: un nuovo gioco musicale e un programma in primavera.

Restano "Le Iene - Inside", "La pupa e il secchione", "Italia uno on stage (con Mago Forrest, Lipari, Angioni).