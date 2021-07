Mediaset chiude due show di Barbara d'Urso. Al suo posto Toffanin, Piersilvio: "Difficile convincerla"

Le indiscrezioni delle scorse settimane trovano concretezza. E' ufficiale: Mediaset ha deciso di chiudere le trasmissioni Domenica Live e Live-Non è la d'Urso, condotti da Barbara d'urso. "Quel tipo di infotainment a 360 gradi che spazia dalla politica, alla cronaca al gossip non ha più senso - spiega Pier Silvio Berlusconi - Con il Covid è cambiata la percezione del pubblico, è cresciuta la voglia di notizie più serie".

La nuova stagione di Canale 5 in autunno riparte con la rivoluzione della domenica. Al posto di d'Urso arrivano Anna Tatangelo, con Scene da un matrimonio prima, e Silvia Toffanin poi, con doppio appuntamento su Verissimo poi. "Non è stato facile convincerla - prosegue Piersilvio - a lei non interessa la quantità ma la possibilità di raccontare storie. E il programma va in quella direzione".

A d'Urso rimarrà comunque il resto della settimana con Pomeriggio 5. E' probabile però che anche questo contenitore subità delle modifiche in termini tematici, con meno gossip con una maggior concentrazione sulla cronaca, come lasciato intendere da Mauro Crippa, direttore generale dell’informazione Mediaset.