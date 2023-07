Palinsesti Rai, Vincenzo De Luca attacca Berlinguer: "Lei a Mediaset? Gli avete rifilato una sòla. Corona troglotida"

Si apre con una dura stoccata a Bianca Berlinguer l'evento di presentazione dei palinsesti Rai della prossima stagione, che si sono svolti questa mattina a Napoli. A prendere la parola è stato infatti Vincenzo De Luca, presidente della Campania, che ha ribadito il suo supporto alle produzioni Rai e che a margine ha aggiunto dichiarazioni velenose nei confronti della giornalista uscente da Rai Tre e ormai di casa a Mediaset: "Ho visto che se ne va Berlinguer dalla Rai", ha detto De Luca. "Pensare di non poter più vedere quel Neanderthal che veniva ospitato nella sua trasmissione, quel troglodita che si vestiva con un capraio afgano... io sto male a pensare che non avremo piu quell'immagine di raffinatezza (il riferimento è al suo storico opinionista Mauro Corona, ndr). A parte questa nota di dolore, credo siate in grado di tirare fuori un palinsesto di qualità". E ancora: "Avete tirato questa sola a Mediaset con la berlignuer, meglio per noi". Risate in platea.

"Già da tempo mi sentivo isolata, un'estranea nella mia stessa famiglia. Assenza di quella comunanza di intenti che ti porta a lavorare bene e tranquillamente. Costretta a parare colpi, sempre da sola con il mio gruppo di lavoro. Tollerata e non coinvolta". Così ieri Berlinguer, in un'intervista a La Stampa, ha spiegato la sua decisione di lasciare la Rai per passare a Mediaset, la cui proposta è "arrivata proprio quando mi rendevo conto che il rapporto con la direzione della Rai non era più ricucibile. Tutto sommato ho avuto la sensazione di aver risolto loro un problema andando via". Quanto alla possibile abiura politica, la figlia di Enrico Berlinguer ha tagliato corto: "Ma per carità. Sono una donna di sinistra e lo sarò sempre. Anche se sono stata attaccata più dalla sinistra che dalla destra. Devo molto all'ex direttore generale Campo Dall'Orto che mi ha dato la possibilità del programma quotidiano e poi di Cartabianca settimanale, nonostante le disposizioni ostili di Matteo Renzi. Ogni tanto accade che si trovi un dirigente che guarda prima alla qualità del prodotto e solo dopo all'etichetta che porti. Lo ha fatto Campo Dall'Orto, infatti durò poco e pure Sandro Curzi che veniva dal Pci e che fece uno splendido Tg3".