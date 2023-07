La7, presentata la nuova stagione: David Parenzo al posto di Myrta Merlino, arriva Gramellini

Tra conferme e new entry, La7 ha svelato oggi i nuovi palinsesti per la stagione 2023/2024. La prima novità annunciata è l’arrivo di Massimo Gramellini che, dopo l’addio alla Rai, approda sul canale di Urbano Cairo nel weekend con un doppio appuntamento il sabato e la domenica: una bussola per leggere e capire l'attualità. David Parenzo sostituirà invece Myrta Merlino, che condurrà 'Pomeriggio Cinque' in Mediaset al posto di Barbara d'Urso, a 'L’Aria che Tira'.

"Parenzo aveva già condotto in passato e aveva fatto molto bene - ha detto il patron di La7 - ci era piaciuta la sua conduzione frizzante ed efficace". Quanto a Gramellini, ha spiegato Cairo, avrà un programma il sabato sera dopo il tg alle 20.35/45 e andrà avanti per tutta la serata, fino alle 23.30. Gramellini tornerà anche la domenica alle 20.30 con un’intervista ‘faccia a faccia’ con un personaggio del momento, che cambierà ogni settimana e sarà in onda fino alle 23.30.

Arrivano Alessandro Barbero ed Ezio Mauro

Confermati inoltre i rumors circolati nei giorni scorsi su Alessandro Barbero: allo storico saranno affidati speciali di prima e seconda serata. Si tratterà di “un’incursione per un paio di puntate in prima o seconda serata che potrebbe essere molto interessante - ha fatto notare Cairo - un prologo di qualcosa di più allargato e con un numero maggiori puntate”.

A completare l'offerta sull'approfondimento un'altra eccellenza sarà la collaborazione con Ezio Mauro, che firmerà uno speciale all'interno della nuova stagione di Atlantide. Ezio Mauro, “ha un rapporto personale molto buono con il direttore Andrea Salerno ed è stata sua l’idea di coinvolgerlo in una puntata di Atlantide”, ha detto Cairo.

Confermato il gruppo storico: Gruber, Mentana, Floris e gli altri

Confermato il gruppo storico della rete. Da Enrico Mentana a Lilli Gruber, passando per Giovanni Floris, Andrea Purgatori, Diego Bianchi, Aldo Cazzullo, Licia Colò, Tiziana Panella. Torneranno anche 'Le Inchieste' da Fermo di Federico Rampini, perché “c’è volontà di sviluppare questo approfondimento culturale”. “Vogliamo continuare nello sviluppare i nostri approfondimenti cultuali - ha sottolineato Cairo - anche il programma di Cazzullo ‘Una giornata particolare’ è andato bene e torna con 8 puntate“.

Un nuovo programma d'inchieste per Formigli

Infine, tra le novità, da gennaio La7 uscirà con forza dagli studi televisivi con un nuovo programma di inchieste in prima serata, nato dall'esperienza consolidata del team di Piazzapulita. Si chiamerà 100’ (centominuti) e sarà firmato da Corrado Formigli e da Alberto Nerazzini. Lunghe inchieste filmate per raccontare il Paese.

Cairo su Giletti: "Sei anni insieme, tutt'ora ottimi rapporti"

Cairo ha parlato anche di Massimo Giletti. “Con lui sono in buonissimi rapporti, per quanto mi riguarda. Nei sei anni in cui ha lavorato con noi il rapporto è stato splendido ed eccezionale. Io mi sento ancora così: il contratto con lui sarebbe terminato poco dopo e abbiamo preferito chiuderlo qualche puntata prima”. "Giletti alla Rai non credo sia una ‘sòla’, è animale televisivo di grandi capacità. I primi due anni con noi sono stati molto buoni, poi come tutti i prodotti ha avuto un momento di declino. Ma credo sia di alto livello, è molto capace televisivamente”.

Secondo Cairo, il telemercato, dopo i casi Fazio, Annunziata, Berlinguer, che hanno lasciato la Rai, “era abbastanza fisiologico”. “Fazio era in Rai da moltissimi anni e c’era vocio sul fatto che potesse lasciare ma anche prima di quest’anno - ha osservato Cairo -. Annunziata ha fatto una sua scelta; la Berlinguer pure. Ci sta che potessero avere voglia di fare dei cambiamenti. Come sempre quando ci sono cambi di governo ci sono cambiamenti anche di conduttori. Ci sono però quello che rimangono. In ogni caso c’è la possibilità di avere voci diverse". “Se Milena Gabanelli volesse tornare in tv sarei l’uomo più felice del mondo, perché è una grande giornalista, non solo di carta stampata e online ma anche televisiva, è nata lì”. “Vediamo… - ha replicato poi a chi gli chiedeva se è previsto un ritorno in tv della giornalista -. Milena ha idee precise e deve essere lei a volerlo. Magari avremo qualche bella notizia”.

La7 quinta rete più vista in prime time

Nel corso dell'ultimo anno (da metà settembre a metà giugno) La7 ha ottenuto il 3,6% nel totale giornata e il 4,8% in prima serata, posizionandosi al quinto posto tra le tv più viste, davanti a Raidue e Rete4. Sono alcuni dei dati emersi dalla presentazione dei palinsesti La7 a Milano. L'intero sistema La7 (tv + digital su canali proprietari) raggiunge 10,2 milioni di spettatori ogni giorno, 25,3 milioni ogni settimana e oltre 38 milioni ogni mese, ovvero 2 italiani su 3. Tra tutte le tv generaliste, La7 è il secondo canale per ore di diretta, con in media oltre 11 ore di diretta quotidiana, nonché la prima Rete per ore di informazione, con quasi 14 ore al giorno dedicate a news e approfondimenti, ovvero un quarto dell'intera produzione informativa generalista. Eccellenti performance anche sui target pregiati. Sui telespettatori laureati La7 si attesta al quarto posto nel totale giornata (sh 8,4%) e al terzo in prime time (sh 10,9%). Stesse posizioni anche sugli adulti appartenenti alla classe socio-economica più alta con il 7,6% nella giornata e il 9,7% in prime time.