Palio di Siena, il 16 agosto su La7: come seguirlo, contrade, curiosità

Oggi, martedì 16 agosto 2022, La7 trasmette il Palio di Siena che, dopo la gara del 2 luglio in onore della Madonna di Provenzano, omaggia l’Assunta. La manifestazione è stata vittima di uno stop forzato a causa della pandemia, ma l’evento è pronto a ripartire. Scopriamo qualcosa in più sulla manifestazione e i nomi delle contrade in gara.

Palio di Siena 2022: anticipazioni e curiosità

A partire dalle 16.45 di martedì 16 agosto, La7 trasmette il primo Palio dell’Assunta dopo la pausa forzata dovuta alla pandemia per Covid-19. Le corse annuali sono due: il 2 luglio si è infatti tenuta quella in onore della Madonna di Provenzano; mentre oggi è prevista quella in onore della Madonna Assunta. Il 2 luglio a trionfare è stata la contrada del Drago con il cavallo Zio Frac montato da Giovanni Atzeni, detto Tittìa. Quest’ultimo è anche l’ultimo vincitore del Palio dell’Assunta (2019), quando montava il cavallo Remorex per la contrada della Selva.

Palio di Siena oggi 16 agosto 2022: programma e telecronisti

La manifestazione viene trasmessa in diretta da La7 da Piazza del Campo di Siena. Si comincia alle 16.45 con la sfilata in costume degli sbandieratori. La rete propone inoltre servizi e interviste, fino alle 19, orario indicativo per la partenza della gara. La telecronaca è di Pierluigi Pardo, mentre Giovanni Mazzini, storico del Palio, si occupa del commento.

Palio di Siena 2022: le contrade

L’ordine d’ingresso in piazza delle contrade è stato scaturito da un sorteggio. Per il Palio del 16 agosto entreranno in campo in tale ordine:

- Tartuca

- Lupa

- Giraffa

- Civetta

- Leocorno

- Nicchio

- Valdimontone

- Onda

- Selva

- Chiocciola.

Dove vedere Il Palio di Siena in tv e in streaming (martedì 16 agosto)

Il Palio di Siena va in onda il 16 agosto a partire dalle 16.45 su La7; ed è inoltre visibile in live streaming sul sito ufficiale della rete.