Pamela Prati dolcissima su Marco Bellavia: "Solo chi ha un'anima uguale si riconosce"

L'ottava puntata del Grande Fratello Vip inizia con l'argomento più scottante degli ultimi giorni, Pamela Prati e il caso Mark Caltagirone anche se, Alfosno Signorini, oltre a indagare ancora una volta sulla notissima truffa che ha distrutto la carriera e la vita di Pamela Prati, è tornato a parlare anche di Marco Bellavia, il presentatore di Bim Bum Bam con cui la showgirl ha avuto un flirt nella casa.

Pamela, infatti, emozionatissima dopo aver rivisto il video messaggio di Marco Bellavia che si rivolgeva, per la prima volta, ai suoi ex compagni di reality, ha ammesso di sentire molto la mancanza dell'ex conduttore di programmi per ragazzi e ha sottolineato quanto sia una bella peronsa per lei.

"Solo chi ha un'anima uguale si riconosce" commenta, infatti, Pamela parlando di Marco e lascia intendere che, una volta usciti dalla casa del Gf Vip i due potranno rivedersi e riprendere ciò che hanno lasciato in sospeso nella casa.

Alfonso Signorini ricorda, inoltre, a Pamela del twitt di Bellavia, #iostoconpamela e le dice che Marco la abbraccia con grande affetto e non vede l'ora di rivederla. Sembra proprio che il legame tra i due vipponi sia destinato a continuare.