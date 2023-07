Paola Barale al Gf Vip? Le parole della conduttrice

Dopo il "bla bla bla" di Alfonso Signorini, quasi sicuramente riferito ai pettegolezzi che stanno circolando su chi potrebbe prendere il posto di Sonia Bruganelli e Orietta Berti, a buttare nuova benzina sul fuoco della curiosità riguardante la prossima edizione del reality ci ha pensato Paola Barale (una delle possibili opinioniste per la stagione 2023/2024).

Il nome della conduttrice infatti sembrerebbe essere ormai, quasi, certo e le polemiche a tal riguardo non sono poche. A Tv sorrisi e canzoni Barale ha rilasciato un'intervista nella quale ha parlato del suo libro, dei primi lavori in tv con Maurizio Costanzo e Mike Bongiorno, ma anche dei progetti futuri: "Ballando mi ha tirato fuori un’energia e una vitalità incredibili. Ancora adesso se sento una musica latina mi vien voglia di ballare una salsa. Per il futuro, ci sono un paio di progetti all’orizzonte, in tv e a teatro. Come si dice? 'Stiamo lavorando per voi…'".