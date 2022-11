Selvaggia Lucarelli a Paola Barale: "Per te ho una attrazione sessuale". Lei risponde

Sebbene ieri sera Paola Barale abbia chiuso l'ultima puntata di Ballando con le Stelle solo in decima posizione in classifica, a far chiacchierare questa mattina è stato in particolare un siparietto con la giurata Selvaggia Lucarelli. Un siparietto volutamente provocatorio e cercato dalla giornalista, a cui però l'allieva ballerina del varietà di Rai Uno non si è certo sottratta. Subito dopo la sua esibizione infatti Barale si è posizionata davanti al tavolo dei giudici - ovvero Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Lucarelli appunto - ed è stato a quel punto che Lucarelli ha lanciato la battuta. "Mi piaci tantissimo, l'attesa per te è sempre tanta, come per Lorenzo (Biagarelli, il suo fidanzato, anch'esso in gara tra i ballerini provetti della trasmissione, ndr). Per te ho quasi un'attrazione sessuale...". Senza battere ciglio, Barale ha risposto: "Ah bene, parliamone...". Risate in studio, comprese quelle della conduttrice Milly Carlucci.

Le parole di Selvaggia volevano essere di sprone per la showgirl, famosa per la sua anima eccentrica che però non sta riuscendo a trovare spazio in pista, dove appare invece piuttosto sottotono, almeno ai suoi occhi. "Da te ci aspettiamo di tutto su questa pista, non può spaventarti. Tu sei una che ha fatto capitolare Raz Degan (modello e ballerino con cui Barale ha fatto coppia per molti anni, ndr)", ha proseguito Selvaggia. E Paola ha replicato a tono, senza farsi trovare in alcun modo impreparata: "Con Raz ho fatto di tutto, tranne che ballare. Tra l'altro lui è stato qua ed è stato peggio di me".

I pettegolezzi sull'orientamento sessuale di Paola Barale

La puntata si è chiusa con Paola Barale e il suo maestro ballerino Roly Maden con 20 punti, ovverto terzultimi nella classifica finale. Eppure la gag con Selvaggia è stata ripresa oline soprattutto per i pettegolezzi che hanno girato proprio in merito a Barale, di cui spesso si è parlato di un orientamento sessuale diverso da quello dichiarato. Pettegolezzi rimandati ogniqualvolta al mittente. Sede ideale per dire tutta la verità circa il suo orientamento è stata l'anno scorso la trasmissione Belve, in onda nella seconda serata di Rai Due con la conduzione di Francesca Fagnani, in cui i personaggi dello spettacolo sono chiamati a rispondere alle domande più scomode. "Una volta per tutte, nulla contro le donne, però prediligo il fallo, ho bisogno di un po’ di testosterone", ha dichiarato in quell'occasione la presentatrice torinese, tagliano definitivamente la testa al toro.