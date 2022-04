Paola Caruso rompe il silenzio dopo la squalifica da 'La Pupa e il Secchione': la replica è durissima

"L’aggressività nasce da un istinto naturale che tende all’autodifesa. Spesso è una risposta ai sentimenti di ingiustizia, disperazione": inizia così il messaggio che Paola Caruso ha affidato ai social all'indomani della lite con Mila Suarez che le è valsa la squalifica da La Pupa e il Secchione Show. Nella puntata andata in onda martedì 12 aprile è stato trasmesso il momento in cui la ex Bonas ha avuto uno scatto d'ira contro la modella che l'aveva accusata si strumentalizzare il figlio pur di fare spettacolo, dando inizio ad uno scontro fisico su cui adesso la ex Pupa ha voluto dire la sua.

"La violenza psicologica è un abuso emotivo (....) mentre l'aggressività mira all'autoprotezione" si legge nello sfogo pubblicato tra le storie Instagram: "L’aggressività a cui avete assistito ieri sera (e di cui comunque, ancora una volta mi scuso) nasce da un istinto di autodifesa che ho maturato in questi 3 anni... e chi conosce la storia della mia aggressività sa di che cosa parlo. Quella violenza verbale ingiustificata l‘ho vissuta come un abuso nei confronti di mio figlio e della mia storia di madre. E questo non lo consento a nessuno. In moltissimi mi avete scritto e mi avete compreso e di questo vi ringrazio".